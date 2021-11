Judith (17) forsvant for 40 år siden – nå er levningene funnet

Natt til 5. juni 1982 sluttet de siste sporene etter den da 17 år gamle Judith Chartier. Nå er levningene funnet, 40 år etter at hun forsvant.(Skjermdump fra Twitter)

Ble funnet på tre meters dyp av dykkere. Levningene lå i en bil hun sist ble sett i før hun ble meldt savnet.

Natt til 5. juni 1982 sluttet de siste sporene etter den da 17 år gamle Judith Chartier.

I fire tiår har hennes nærmeste pårørende vært uvitende om hva som faktisk skjedde med jenta.



Begge foreldrene gikk bort uten å vite hva som skjedde med datteren.

– En trøst å vite at hun var her hele tiden

Etter at dykkere nylig gjorde sitt oppsiktsvekkende funn på om lag tre meters dyp, har rettsmedisinere kunnet bekrefte identiteten.

– Det er vanskelig og litt nedslående å vite at hun var så nær hjemmet i alle disse årene, men det er også en trøst å vite at hun var her hele tiden, forteller Judiths kusine, Heather Laine, til Boston25News.com.

Dykkere skal dessuten ha funnet en veske med den savnedes initialer.

Den sommernatten hun forsvant hadde 17-åringen deltatt på en fest. Bilen hun satt på med, en Dodge Dart Swinger, er den samme som nå er funnet i elven Concord River i Chelmsford i Massachusetts.

Politiet: – Denne saken var et åpent sår for oss

Nå jobber et legeteam for å finne ut hva hun døde av. En rettsmedisinsk antropolog skal forsøke å rekonstruere levningene i et forsøk på å fastslå en dødsårsak. De håper å kunne avdekke om det skyldtes drukning eller om hun var død før hun ble liggende i vannet.

– Vi er alle fortsatt lamslått. Denne saken var et åpent sår for oss, byen og avdelingen. Vi avsluttet aldri saken. Dette har vært noe vi har jobbet med, og som har involvert flere etterforskere. Dette er en stor sak som vil påvirke en familie for alltid, sier politisjefen i Chelmsford, James Spinney, ifølge NBCBoston.com.

Kranglet med forloveden før hun forsvant



Chartier skal ha festet sammen med sin forlovede den natten hun forsvant. Etter en krangel skal hun ha kjørt forloveden hjem, før hun igjen vendte tilbake til festen.

– Når noen enten mister livet eller forsvinner, så forplikter vi oss til å gjøre noe. Men når det ikke kommer et resultat tror folk at det betyr at det ikke skjer en innsats, sier distriktsadvokaten i Middlesex, Marian Ryan.

– Nå har vi et sted å begrave henne

Nå jobber etterforskere med å spore opp festdeltagerne for å kunne sette sammen puslespillet på nytt og finne ut hva som kan ha skjedd.

– I lang tid visste vi hvordan historien endte i morgentimene. Nå har vi en konklusjon på hvor bilen og de menneskelige levningene ble funnet. Spørsmålet nå vil være å koble dette sammen, sier distriktsadvokaten i Middlesex.

Den nærmeste familien takker politiet for at den savnede jenta endelig er funnet.

– Det har vært en lang kamp å prøve å finne henne, men nå har vi et sted å begrave henne. Vi kan endelig sørge over tapet, sier kusinen Heather Laine.

