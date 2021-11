Australsk fireåring funnet i live etter å ha vært savnet i over to uker

Hva heter du?, spurte politimannen. «Jeg heter Cleo», svarte den savnede 4-åringen.

– I 18 dager har vi vært fylt med angst og bekymring. Det er utrolig å se erfarne etterforskere gråte åpenlyst av lettelse, sier borgermesteren i Carnarvon til Australias 2GB radio, melder BBC.

Han sier at han aldri ga opp håpet om at 4-åringen skulle bli funnet live.

I nesten tre uker var den vesle jenta Cleo Smith sporløst forsvunnet og meldt savnet av sine foreldre.

Datteren forsvant under en telttur. Foreldrene oppdaget at hun var borte da de bare skulle sjekke om fireåringen fortsatt sov i teltet.

Deretter startet en enorm leteaksjon for å spore opp den savnede fireåringen.



Droner og militære overvåkingsfly



Det ble satt inn både droner, helikopter og militære overvåkingsfly i letingen, i tillegg til et stort antall frivillige bakkemannskaper.

Mer enn 100 politifolk, blant annet flere eksperter på denne type saker, har vært involvert i etterforskingen og søket etter jenta.

Men til tross for den massive politiinnsatsen var det ingen som hadde sett henne i nærheten av den populære campingplassen. Feriestedet ligger i et avsidesliggende område i Quobba Blowholes en times kjøretur nord for Carnarvon, en liten kystby med om lag 5.000 innbyggere.

Men i går, tidlig onsdag morgen lokal tid, gikk politiet til aksjon mot et hus i kystbyen Canarvon, ikke langt unna der hun sist ble sett. Huset, som ligger i samme by som foreldrene bor, var låst, og politiet måtte derfor bryte seg inn.

(Saken fortsetter under bildet)

Bildet frigitt av Western Australia Police viser fireåringen på sykehuset. Her har hun akkurat fått is og er ved godt mot. Les mer Lukk

– Vi har lett etter nålen i høystakken, og funnet den

Inne i den avlåste boligen fant politiet en liten jente inne på et av rommene. Da en av politibetjentene løftet henne opp i armene og spurte hva hun het, svarte hun: «Jeg heter Cleo», skriver The New York Times.

Dermed forsto politiet at de sto overfor det som trolig er en svært alvorlig kidnappingssak med lykkelig utgang. Kort tid etter ble en 36 år gammel mann arrestert og begjært varetektsfengslet.

Jenta var alene i huset da politiet gikk til aksjon mot boligen. Politiet har frigitt et bilde av jenta mens hun får behandling på sykehuset. De opplyser at hun virker ved god helse til tross for å ha vært borte fra familien i nær tre uker.

– Vi har lett etter nålen i høystakken, og funnet den, sa visepolitimester i Vest-Australia, Col Blanch, da nyheten om funnet av jenta ble kjent natt til onsdag 3. november. Da hadde hun vært savnet siden 16. oktober.

Gjennomsøkte søppelbøtter, avhørte 110 campinggjester



I nesten tre uker var den vesle jenta Cleo Smith (4) sporløst forsvunnet og meldt savnet av sine foreldre. Her blir hun reddet. Les mer Lukk

Dermed er teorien om at Cleo ble bortført fra teltet mot sin vilje, uten at foreldrene merket det, styrket. Mange spørsmål gjenstår fortsatt om hvorfor og hvordan jenta forsvant.

Politiet har tidligere undersøkt muligheten for at jenta kunne være tatt av rovdyr. De har avhørt 110 campinggjester, gjennomsøkt søppelbøtter og sjekket all mobiltrafikk i området, uten at det ga konkrete resultat.

Familiens hus ble dessuten overvåket og gjennomsøkt av politiet for å finne eventuelle tegn på personer som hadde brutt seg inn i boligen.

En nabo forteller til australske Nine News at hun ble overrasket da hun ble klar over raidet i nabohusem og at den etterlyste jenta ble funnet der, skriver The Guardian.



– Jeg ble sjokkert da jeg fikk vite at fireåringen hadde vært så nærme hele tiden.

– Svært lite sannsynlig å bli funnet etter nesten 19 dager



Politiet har tidligere fastslått at jenta umulig kunne ha åpnet teltet selv da hun var for lav til å åpne glidelåsen i teltet.

Den pågrepne mannen er nå avhørt og vil ifølge politiet bli siktet for bortføring. 36-åringen skal ikke ha noen tilknytning til familien.

Mannen ikke var i huset da jenta ble funnet, men ble pågrepet senere samme dag.

– Sannsynligheten for at hun skulle bli gjenforent med familien var svært liten og ble mindre etter hvert som dagene gikk. At et barn skal bli funnet i god behold etter nesten 19 dager, det tror jeg aldri tidligere jeg har opplevd, sier Xanthe Mallett, førsteamanuensis i kriminologi ved University of Newcastle.

Australias statsminister: – Fantastiske nyheter

Det var utlovet dusør for opplysninger som kunne føre til at jenta ble funnet, men denne vil trolig ikke bli utbetalt. Ifølge politiet var det flere faktorer som til sammen resulterte i gjennombruddet.

«Nå er familien vår er hel igjen», skriver moren, Ellie Smith, på Instagram.



På en politivideo, som ennå ikke er frigitt, skal den lille jenta gi uttrykk for stor glede over å ha blitt funnet av politiet.

Saken har vakt enorm oppmerksomhet i Australia og over store deler av verden.

– Dette er fantastiske nyheter, sier Australias statsminister Scott Morrison.