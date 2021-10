Forskere varsler ny vaksinemetode mot Covid-19

– Plastrene er én kvadratcentimeter store og inneholder mer enn 5.000 mikroskopisk små nåler. Disse er så små at de verken er synlige eller kan føles. Nålene er dekket med vaksine og plasteret settes på plass med en applikator som ser ut som en ishockeypuck, forklarer virolog David Muller. Foto: Torstein Bøe / NTB

Snart vil vaksineplasteret være tilgjengelig for uvaksinerte.

Det er forskere ved University of Queensland i Australia som sammen med amerikanske kolleger har utviklet et nytt plaster som alternativ til sprøytestikk.

Det er ventet at den nye vaksinasjonsmetoden kan tas i bruk i løpet av 2022.

Den nye teknologiske løsningen vil gjøre det enklere for barn og andre som er redde for sprøyter. Det er også forventet at plasteret vil kunne øke vaksinens effektivitet, skriver Science Advances.

Årsaken til dette er at plasteret i motsetning til injisering via sprøytestikk, forårsaker minimal lokal vevsdød. Forskerne antar at dette får kroppens immunsystem til å virke bedre og dermed fungere mer effektivt.

– Det er veldig ufarlig

– Det føles bare som om noen tar på huden din. Det er veldig ufarlig. For brukeren tror jeg ikke at opplevelsen vil forårsake mye angst, sier David Muller, virolog ved universitetet og medforfatter av studien, til AFP.

Etter at pandemien skjøt fart og truet hele verdens befolkning, har forskere jobbet på spreng for å finne alternative metoder for å beskytte mennesker mot det farlige viruset.

En annen fordel ved plasteret er at vaksinen ikke må kjøles ned, noe som vil gjøre distribusjonen av vaksinene mye lettere. Dette kan få avgjørende betydning på kontinent som ligger langt bak i vaksinekøen, for eksempel i Afrika.

– Mer enn 5.000 mikroskopiske små nåler

Forskningsresultater har vist at vaksinen holder seg stabil i minst 30 dager ved 25 graders varme, og opptil en uke ved 40 graders varme.

– Plastrene er én kvadratcentimeter store og inneholder mer enn 5.000 mikroskopiske små nåler. Disse er så små at de verken er synlige eller kan føles. Nålene er dekket med vaksine og plasteret settes på plass med en applikator som ser ut som en ishockeypuck, forklarer virolog David Muller.

Ifølge China Daily er det ventet at vaksineplasteret etter hvert også kan brukes av andre typer vaksiner som polio, denguefeber og influensa.