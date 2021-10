Elizabeth ble kidnappet fra soverommet: – Jeg overlevde, det gjorde ikke Gabby

Det var i 2002 at Elizabeth Smarts historie tok verden med storm. Ni måneder etter hun forsvant fra sitt eget soverom ble hun funnet og fikk komme hjem igjen. Gabby Petito saken vekker minner for Smart, skriver New York Post.

Det var 5. juni 2002 at det ellers harmoniske livet til 14 år gamle Elizabeth skulle bli snudd på hodet. Hun lå og sov på soverommet hun delte med søsteren sin da hun plutselig våknet av at noen sto over sengen hennes. Den fremmede mannen holdt en kniv mot tenårings strupe mens han ba henne gå stille ut av huset, hvis ikke kom han til å drepe familien hennes. I sengen tvers over rommet lå Elizabeths lillesøster Mary Kathrine, våken og stiv av skrekk.

Blant USAs største forsvinningsgåter

Skrekkslagne Elizabeth forlot soverommet og gikk ned gangen og ut av huset. Alt hun tenkte på var at mannen for alt i verden ikke måtte røre lillesøsteren hennes. Så snart skrittene stilnet løp Mary Kathrine inn på foreldrenes soverom og fortalte at noen hadde tatt Elizabeth. Slik begynte det ni måneder lange marerittet for Smart-familien og det som skulle bli en av USAs største bortføringssaker.

En storstilt leteaksjon ble igangsatt, men 14 år gamle Elizabeth var sporløst forsvunnet. I mellomtiden hadde den fremmede mannen tatt henne med til et fjellområde i delstaten Utah. Der ble hun introdusert til mannens kone. I ni måneder ble tenåringen holdt mot sin vilje i et telt i fjellområdet, tvangsgiftet med kidnapperen og utsatt for en rekke overgrep.

Søsterens åpenbaring

I oktober, fire måneder etter at Elizabeth forsvant, dro lillesøsteren kjensel på mannsstemmen hun hadde hørt på soverommet kvelden søsteren forsvant. Hun var fast bestemt på at kidnapperen var en mann foreldrene hadde ansatt til å male huset deres tidligere samme år. Familien kjente ham som Immanuel, men mannen het egentlig Brian David Mitchell. Mitchell var en kjenning av politiet og en utlysning ble sendt ut.

Fem måneder etter utlysningen kom gjennombruddet.

David Mitchell hadde blitt observert sammen med to kvinner, en godt voksen og en yngre. Politiet aksjonerte og ble møtt av et voksent par og en ung kvinne forkledd i en grå parykk og solbriller. Jenta bak forkledningen var Elizabeth Smart.

David Mitchells kone Wanda Barzee sa seg skyldig og ble dømt til 15 års fengsel. Mitchell ble dømt til livstid i fengsel.

David Mitchell og kona Wanda Barzee ble funnet skyldig i kidnapping, frihetsberøvelse og voldtekt.

Gabby-drapet vekker minner

Nå, 19 år etter bortføringen, er amerikanske aviser og nyhetssendinger nok en gang prydet av ansiktet til en ung kvinne, Gabby Petito.

Petito ble meldt savnet i starten av september, da hun var på tur sammen med kjæresten Brian Laundrie. Saken fikk stor oppmerksomhet, og hun ble funnet drept 19. september.

Obduksjonsrapporten viser at 22-åringen ble kvalt og drept, og at hun trolig hadde ligget i naturen i Wyoming i opp mot en måned før hun ble funnet.

Petitos kjæreste er ettersøkt av FBI som en person av interesse tilknyttet saken. Foreldrene hans har opplyst at ingen har hørt fra ham siden 14. september.

Smart tenker spesielt på Petitos nærmeste, som fremdeles sitter uten svar. Bildet viser Gabbys mor Nicole Schmidt, sammen med Gabbys far Joseph Petito og steforeldrene Tara Petito og Jim Schmidt.

– Jeg overlevde, det gjorde ikke Gabby

Gabby-saken har vekket følelser hos 33 år gamle Elizabeth.

– Jeg overlevde, det gjorde ikke Gabby. Jeg klarer å sette meg inn i hva hun må ha følt tiden før hun døde, og det knuser hjertet mitt, forteller Smart på talkshowet Red Table Talk, skriver New York Post..

Smart tanker går til Petitos foreldre, som ikke vil oppleve det hennes foreldre gjorde i 2003, nemlig å få datteren sin tilbake.

– For mine foreldre var det aller verst å ikke vite, forteller Smart.

Hun håper at politiet og etterforskere kommer til bunns i saken og kan gi familien et endelig svar på hvem som tok datteren fra dem.