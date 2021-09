Rekordstor blodig hvalslakt på Færøyene vekker avsky

Ifølge dyrevernere var årets «Grindadráp» den største slakten av grindhval i Færøyenes historie. Årets jakt var langt over streken, mener tidligere leder i Grindamannafelagið.

Grindhvalfangst har lange tradisjoner på Færøyene. Flokker av grindhval jages inn i fjordene før de slaktes i det grunne vannet og slepes opp på stranden. Praksisen har i en årrekke blitt fordømt av dyreaktivister, og spesielt organisasjonen Sea Shepherd har i flere tiår jobbet for å få bukt med praksisen.

Årets jakt mener de var spesielt kritikkverdig, da det både ble slaktet langt mer hval enn vanlig og i tillegg ble prosessen kritisert for å ha vært særdeles dårlig håndtert.

Slakterekord

Ifølge CNN skal 1428 hval ha blitt jaget inn til stranden Skálabotnur av speedbåter og slaktet under årets jakt. Grindhval er en delfinart og arten er fredet i norsk farvann, inkludert på Svalbard.

– Med tanke på de tidene vi er i, med en global pandemi og verden står stille, så er det absolutt forkastelig å se et angrep på naturen av denne størrelsesordenen på Færøyene, sier Alex Cornelissen, i Sea Shepherd i en uttalelse. Ifølge organisasjonen har det aldri før blitt registrert at så mange hval er slaktet på en dag.

Ifølge dyrevernaktivistene i Sea Shepherd var årest grindhvaljakt spesielt makaber da mangelen på organisering førte til at mange dyr led unødvendig. Denne kritikken avviser både fiskere og færøyske myndigheter. Les mer Lukk

– Jeg er sjokkert

Organisasjonen hevder at det var flere lovbrudd i forbindelse med jakten. Den lokale formannen i fjorden der jakten skjedde, skal ikke ha ha blitt informert og godkjent jakten. I tillegg mener Sea Shepherd at flere av deltakerne ikke hadde lisens. En lisens med trening i hvordan man raskt avliver grindhvalene er påbudt.

– Jeg er sjokkert. Dette ødelegger alt det arbeidet vi har lagt ned for å verne om grindefangsten, sier Hans Jacob Hermansen til Kringvarp Føroya, gjengitt av danske DR. Han er tidligere formann for Grindamannafelagið, Den Færøyske Forening for Grindefangst og mener jakten gikk langt over streken.

Flere tar til orde for at tiden er moden for å vurdere å avvikle den tradisjonelle fangsten, da den massive internasjonale kritikken går ut over omdømmet.

– Vi må tenke over at vi ikke er alene på kloden. Tvert imot er verden blitt mye mindre i dag, der alle går rundt med et kamera i lomma. Dette er en stor godbit for de som vil oss ondt når det kommer til grindefangsten, sier Ólavur Sjúrðarberg, nåværende formann for Grindamannafelagið til DR.

– Nødvendig å drepe hval

Mens dyreaktivister verden over fordømmer praksisen, har slakten lange tradisjoner på øyriket mellom Island og Skottland i Atlanterhavet.

– Jeg tenker det er nødvendig å drepe hval, sier den lokale hummerfiskeren Steintór til CNN. Han argumenterer for at kjøttet fra delfinene tilsvarer omtrent 200 hvaler og kaller det en bærekraftig måte som er langt bedre enn å importere kjøtt.

– Og vi gjør det på en svært human måte, ved å bruke veterinær-sertifiserte verktøy. Problemet med Færøyene er at vi har et svært offentlig slaktehus. Så alle kan se hva som skjer, sier han til CNN.

Han mener at årets jakt gikk normalt for seg, selv om enkelte var frustrerte over organiseringen.

Minister avviser regelbrudd

Sea Shepherd har også anmeldt fiskerne for å ha kjørt over flere av delfinene med motorbåtene og de hevder at flere av dem var fortsatt levende da de ble slept på land. Dette har fiskerne avvist. Lokalt politi har ikke besvart CNNs henvendelser om å kommentere saken.

– Slik jeg har blitt opplyst, er hvert eneste dyr blitt avlivet på en forsvarlig måte, sier Færøyenes fiskeriminister Jacob Vestergaard til Kringvarp Føroya.

Hvalfangsten på Færøyene er ikke kommersiell og kjøttet fordeles gratis mellom familiene som deltar i jakten.