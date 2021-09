Kinas USA-ambassadør advarer: – Å bruke kald-krig-læreboken mot Kina er absurd og farlig

Kinas ferske ambassadør i Washington D.C. har valgt en ny taktikk etter at isfronten mellom stormaktene har hardnet til.

– Det ville være absurd og farlig å bruke kald-krig-læreboken på dagens Kina-USA-relasjoner. Å bruke Kina som en imaginær fiende, er som da Don Quijote kjempet mot vindmøller, sa Qin Gang i en tale under et arrangement i regi av den ideelle organisasjonen NCUSCR (The National Committee on United States China Relations).

Han advarte om «katastrofale konsekvenser» om USA fortsatte å bruke kald-krig-taktikk, melder Politico.

Ulvekriger-diplomati

USAs president Joe Biden må ta noen veivalg om hvilket forhold han ønsker å ha til Kina. Her fra et møte mellom daværende visepresident Biden og KInas president Xi Jinping i 2013.

Ambassadøren har ifølge analytikere tatt skritt bort fra Kinas velkjente ulvekriger-diplomati – en aggressiv stil kinesiske diplomater tidligere har brukt for å forsvare Kinas nasjonale interesser.

– Nå har forholdet mellom Kina og USA nådd et historisk veiskille og står overfor alvorlige situasjoner, sa ambassadøren under innlegget sitt, ifølge nyhetsbyrået Xinhua. Han tok til orde for at de to landene måtte se forbi forskjellene i politiske systemer, kulturer og utviklingsstadier og «finne en felles vei basert på fred og respekt».

Han advarte også USA om å trosse Kinas røde linje av kjerneinteresser, inkludert Taiwan, Sør-Kina-havet og Xinjiang-regionen.

Trumps ekstreme Kina-politikk

Han levnet USAs forrige administrasjon, ledet av Donald Trump, liten ære.

– Den ekstreme Kina-politikken til den forrige amerikanske administrasjonen skapte alvorlige skader på våre relasjoner og for så vidt har ikke situasjonen endret seg. Det fortsetter og går imot de fundamentale interessene til både det kinesiske og amerikanske folk og ønskene til det internasjonale samfunnet, sa han og henviste også til at det i år er 50 år siden man så smått begynte med diplomatiske samtaler mellom landene, gjennom utveksling av bordtennisspillere. Det fikk derfor navnet pingpongdiplomati.

Til stede i salen satt blant annet tidligere amerikansk utenriksminister, Henry Kissinger (98), som dro på den historiske første, riktignok hemmelige, diplomatiske reisen til Kina for 50 år siden.

– For femti år siden, på høyden av den kalde krigen, viste den eldre generasjonen av kinesiske og amerikanske ledere stor strategisk visdom, visjon og mot. De så forbi ideologiske forskjeller og gjenåpnet døren til Kina-USA-relasjoner, avsluttet den ferske ambassadøren.