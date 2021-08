I desperasjon gir de afghanske foreldrene babyen sin til amerikanske soldater

Bildet ryster hele verden:

Bildet av en gråtende baby som blir overrakt til amerikanske soldater ved Kabul flyplass går verden rundt. Ifølge Pentagon ble barnet behandlet ved det norske feltsykehuset på flyplassen.

Da bildet ble tatt var de amerikanske soldatene i ferd med å skulle forlate Afghanistan etter den 20 år lange militære tilstedeværelsen i landet. Få dager tidligere hadde hovedstaden Kabul blitt tatt av Taliban og afghanerne så at de siste amerikanske styrkene var i ferd med å forlate landet. Mange afghanere hadde funnet veien til flyplassen i Kabul ettermiddagen 19. august, i håp om å få bli med ut av landet.

Folk samlet seg i desperasjon utenfor Kabul flyplass i håp om å bli evakuert.

«Redd babyen min»

Taliban valgte å gå til angrep på folkemengden på flyplassen. Idet kaoset brøt ut løftet en mor og far datteren sin opp i luften. De skjønte at de var i umiddelbar livsfare, men hadde håp om at datteren skulle slippe ut i live. Fra andre siden av muren, over piggtråd, møtte spedbarnet den utstrakte hånden til en amerikansk soldat, og jenta ble løftet over muren.

– Mødrene var desperate. De ble banket av Taliban og skrek «redd babyen min», mens de kastet barnet sitt mot oss, forteller en av soldatene til den britiske avisen Independent.

Pentagon bekrefter: Ble behandlet på norsk feltsykehus

Pressesekretær John Kirby ved det amerikanske forsvarsdepartementet omtalte hendelsen på en pressekonferanse fredag kveld. Han bekrefter at soldater tok imot barnet og fraktet det til det norske feltsykehuset på flyplassen for behandling.

– Soldaten du ser løfter barnet over muren tok det med til et norsk sykehus på flyplassen. De behandlet barnet, og returnerte det til foreldrene, sa Kirby ifølge VG.

Også pressetalsmann Brynjar Stordal i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen overfor avisen.

Det jobber rundt 40 norske helsepersonell ved feltsykehuset, sammen med blant andre amerikanske kollegaer.

– Det er et feltsykehus som har kapasitet til å behandle skadde pasienter og stabilisere dem slik at de kan transporteres videre til «tyngre» sykehus. Rundt flyplassen står det store folkemengder tett i tett. De er desperate etter å komme seg ut av landet. Det er veldig varmt i Kabul på dagtid og varmen er en stort faremoment for den menneskemengden. Det oppstår lett panikk og press i ufattelig høy temperatur. Situasjonen er veldig krevende, sier Stordal til VG.

Soldater i tårer

Soldatene grep til seg så mange barn som de klarte å få tak i før de måtte forlate Hamid Karzai internasjonale flyplass.

– Det var grusomt. Ved mørkets frembrudd var det ikke en eneste soldat som klarte å holde tårene tilbake, legger han til.

Den ideelle organisasjonen Rise to Peace har delt en rekke videoer fra kaoset og panikken som brøt ut utenfor flyplassen. Folk veivet med passet sitt og dokumenter i forsøk på å bekrefte at de bare er en vanlig mann og kvinne i gata, ikke en av Talibans menn. Håpet var å bli evakuert ut av Afghanistan, skriver New York Post.

Tidligere denne uken delte ABC Nyheter et bilde som viser 640 desperate passasjerer stuet sammen i et amerikansk fly på vei fra Kabul. Mannskapet innså at det ikke var mulig å få menneskemassen ut av det overfylte lasterommet, og valgte å lette. Da flyet begynte å takse mot rullebanen var det fortsatt folk som løp etter og forsøkte å klatre inn i flyet i fart.

Bildene fra flyplassen har sjokkert en hel verden og gir et tydelig inntrykk av desperasjonen og frykten det afghanske folket opplever nå som Taliban har tatt over landet.