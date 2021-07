Biden tar imot Iraks statsminister i Washington

NTB

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi gjester president Joe Biden senere denne måneden, opplyser Det hvite hus.

Møtet skjer 26. juli og vil «fremheve det strategiske partnerskapet mellom USA og Irak», heter det i en uttalelse.

Kadhemi og USAs spesialutsending Brett McGurk diskuterte torsdag den amerikanske tilbaketrekkingen fra i Irak. Det møtet fant sted i Bagdad.

Om lag 3.500 utenlandske soldater er fremdeles utplassert i Irak, blant dem 2.500 amerikanske soldater som har vært stasjonert der for å bidra i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS.

Det er ventet at Kadhemi vil be om en konkret tidsplan for den amerikanske tilbaketrekkingen, som det kan ta flere år før blir gjennomført.