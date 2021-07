Etiopia lover at de ikke vil «kvele» Tigray

En viktig bro over Tekeze-elven er blitt ødelagt. Broen er viktig for å frakte mat og nødhjelp til Tigray. Les mer Lukk

NTB

Etiopia avviser at de planlegger å stanse nødhjelp til krigsherjede Tigray etter at motparten i borgerkrigen har tatt kontroll over regionen igjen.