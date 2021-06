Hemmelig forbindelse knyttet til mistenkt i McCann-saken

Madeleine McCann før hun forsvant fra et portugisisk feriekompleks.

Hovedmistenkte Christian Brueckner er nå knyttet til ny informasjon i McCann-saken.

– Området er helt dekket til og ingen kunne komme seg inn eller ut, kun datteren min og kanskje Brueckner, sa Dieter Fehlinger til BKA, som er faren til Nicole Fehlinger.

Etterforskere i den verdenskjente Madeleine McCann-saken har blitt fortalt om en hemmelig forbindelse til Algarve i Portugal, en tomt som er eid av Christian Brueckners (44) ekskjæreste Nicole Fehlinger, skriver The Mirror.

Bundeskriminalamt (BKA), som er det føderale kriminalpolitiet i Tyskland, undersøker den nye informasjonen om tomta, som ligger på Algarve. Tomta er i den samme regionen hvor Madeleine McCann forsvant i Praia da Luz i 2007, bare noen få dager før fireårsdagen hennes.

Hemmelig forbindelse

Nå har faren til Fehlinger snakket med BKA for andre gang, og aktor har bekreftet at han ga avla en langvarig forklaring om datteren og Christian Brueckner.

Faren har fortalt etterforskerne at Fehlinger og Brueckner hadde en hemmelig eiendom på Algarve som ingen andre visste om.

–Ingen har noen gang søkt der, og eiendommen har heller aldri dukket opp i forbindelse med Maddie, Brueckner eller Nicole, sa faren til politiet.

Politiets «mugshot» av Christian Brueckner.

Bevoktet av aggressive hunder

Da Madeleine forsvant bodde Fehlinger i Portugal sammen med Brueckner, som er blitt identifisert som den hovedmistenkte i forsvinningssaken.

Eiendommen skal være på over 5000 kvadratmeter. Det var et inngjerdet område som ble bevoktet dag og natt av fire aggressive Kangal-hunder.

Området er veldig nær huset der Nicole bodde på Algarve, 62 kilometer fra Praia da Luz.

Holdes fengslet

BKA etterforsker kun Brueckner i forbindelse med saken. Fehlinger var del av et opplegg i Portogal, for tysk ungdom med problemer, og det er derfor ingen ting som tyder på om at hun hadde noe å gjøre med forsvinningen av Madeleine.

Brueckner sitter for tiden i fengsel etter å ha blitt dømt for andre lovbrudd, inkludert voldtekt.