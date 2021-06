Det er 14 år siden tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra hotellrommet i Praia da Luz i sørlige Portugal. Treåring lå og sov på hotellrommet sammen med sine to yngre søsken mens foreldrene spiste middag et steinkast unna. Siden har saken blitt en av verdens mest omtalte forsvinningsgåter.

44 år gamle Christian Bruckner soner for tiden en urelatert dom i Tyskland. Foto: AP/NTB

– Kan bli løst innen få måneder

I samme periode som McCann-familien var på ferie bodde tyske Christian Bruckner i Praia da Luz. Ifølge den britiske avisen Mirror kom Bruckner inn i politiets søkelys som en mulig mistenkt i 2017. Året senere ble han utlevert til Tyskland, hvor han for øyeblikket soner en dom som ikke er tilknyttet Madeleine McCann-forsvinningen. Samtidig har tysk politi, med påtaleansvarlig Hans Christian Wolters i spissen, bygget sin sak mot Bruckner, som de har som hovedmistenkt i Maddie-saken. De er optimistiske til at saken vil bli løst.

– Vi håper å kunne løse saken, men vi tror at det fremdeles vil ta noen måneder, sier Wolters til Mirror.

Bruckners telefon befant seg i området

Etterforskere offentliggjorde i 2020 funn som tilsier at Bruckners telefon befant seg i området rundt hotellet McCann-familien bodde på natten Madeleine forsvant. Bruckner benekter på sin side å ha noe med treåringens forsvinning å gjøre, og har så langt ikke ønsket å snakke med politiet.

Tidligere venner av Bruckner frykter at han aldri vil bli tiltalt og at han dermed vil kunne havne på gata igjen.

– Vi er redde for at han aldri vil bli stilt for retten og at han skal komme tilbake hit, sier en av hans tidligere venner langs algarvekysten til Mirror.

(Saken fortsetter under bildet)

12. mai skulle McCann-familien ha feiret Maddies 18-årsdag. Foto: Joe Giddens / Reuters/NTB

Maddies 18-årsdag

Mai ble en tøff måned for McCann-familien. 12. mai skulle de ha feiret Madeleines 18-årsdag – sammen med henne. I stedet sitter de fortsatt, 14 år etter forsvinningen, uten svar på hvor datteren er og om hun fortsatt lever.

«Hver mai er tøff – en påminnelse om årene som har gått, om årene vi har mistet sammen, eller fått stjålet. I år er det ekstra hardt ettersom vi skulle feiret Madeleines 18-årsdag. Mer er det ikke å si».

Foreldrene er glade for at etterforskningen fortsetter og at politiet ikke har gitt opp håpet om å finne ut av hva som skjedde med Madeleine.