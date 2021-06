To år gamle Brison Christian som mistet livet etter den tragiske skyteepisoden i Detroit.

Michigan State Police har nå gjort flere arrestasjoner i forbindelse med drapet på toåringen som skjedde 17. juni langs McNichols Road i Detroit, USA.

– Vi kjørte bare og alt jeg hører er boom boom boom. Jeg visste at det var våpen, men visste ikke at de var rettet mot oss, for hvorfor skulle noen skyte på oss? spør Brian Christian til ABC Detroit-tilknyttede WXYZ.

Brian er far til to år gamle Brison, som ble skutt og drept langs McNichols Road i Detroit i USA 17. juni.

Familien Christian var på vei hjem fra sin ni år gamle sønn B.J's basketballøvelse da de kjørte langs motorvei-75 i nærheten av McNichols. Bilen deres ble plutselig pepret med kuler.

Torsdag 17. juni meldte Michigan State Police at det hadde blitt avfyrt skudd 21.45.

– Skutt i hodet

Brian forteller videre til WXYZ at han så en mann med en pistol hengende ut av en forbipasserende bil, og da han sjekket baksetet så han at sønnen Brison hadde blitt skutt i hodet.

– Jeg kjører til siden og prøver å sjekke tilstanden til alle. Da ser jeg at Brison blør fra hodet og ligger bøyd. Jeg får panikk, jeg går ut og vinker etter hjelp, ingen stopper. Jeg går tilbake til bilen min og prøver å kjøre videre, men bilen ville ikke starte, siden den var så ødelagt etter skytingen, sa Brison.

Brians ni år gamle sønn, som også ble truffet, ringte 911. Begge guttene ble kjørt til Children's Hospital of Michigan i Detroit, hvor Brison ble erklært død. Brorens tilstand var alvorlig, men han er nå på bedringens vei, fortalte politiet fredag ​​ettermiddag.

Kunne ikke hjelpe sønnen

Politiet tror ikke det var «road rage» (veiraseri), som er aggressiv eller sint oppførsel blant bilister, hvor det i verste fall kan komme til fysiske trusler eller farlig kjøring. Familien Christian aner ikke hvorfor akkurat deres pickup truck ble rammet.

– Det vanskeligste noensinne er at sønnen min døde bokstavelig talt i armene mine og at jeg som faren hans, ikke kunne beskytte ham. Jeg kunne ikke hjelpe ham, fortalte Brison til WXYZ.

Detroit har hatt en rekke lignende tilfeller av skyting på motorveien, og blitt et stort problem som må stoppes. Det har etterlatt uskyldige ofre som Brison.

To siktet for drapet

Tirsdag meldte WXYZ at påtalemyndigheten i Wayne County har siktet to menn i forbindelse med skytingen som drepte to år gamle Brison.

Påtalemyndighetene mener at Darius Evonte Lanier (19) og Eugene Meredith Hubbard (21) åpnet ild mot bilen som familien Christian kjørte, etter feilaktig a ha identifisert pickup-en basert på dens farge og merke, og at familien var uskyldige ofre.

De to siktede har vært i politiets varetekt siden lørdag.