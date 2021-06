FN advarer: Nord-Korea kan være tom for mat i august

Den nordkoreanske befolkningen står overfor store prøvelser. Ifølge FN står det lukkede landet i fare for å gå rom for mat til å brødfø sin befolkning i løpet av koert tid. Dette bildet er tatt i september 2011 og viser en nordkoreansk gutt som jobber på en kollektiv gård i Sør-Hwanghae-provinsen. REUTERS / Damir Sagolj (Nord-Korea - Merkelapper: LANDBRUK HELSESAMFUNN FATTIG POLITIK OBITUAR)

Den humanitære situasjonen i diktaturstaten nærmer seg bristepunktet. Rapporter innenfra det lukkede landet tyder på at en alvorlig krise er under oppseiling.

Dersom rapportene er riktige vil et stort antall nordkoreanere risikere å lide sultedøden i nær fremtid.

Matkamrene er i ferd med å tømmes, avlingene har slått feil og utenlandske sanksjoner kveler landet.

I tillegg har Nord-Korea stengt grensen til Kina på grunn av pandemien, noe som har rammet varehandelen og mattilførselen svært hardt.

– Tilsvarer omtrent 2,3 måneders tilgang på mat

– Det beregnede underskuddet på mat er på 860.000 tonn, tilsvarende omtrent 2,3 måneders tilgang på mat, skriver FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) i en ny rapport.

Det betyr at landets diktator Kim Jong-Un nå står foran sitt livs utfordring. Han har bare tiden av veien for å redde sitt eget folk. Handler han ikke nå vil deler av befolkningen være fortapt.

– Dersom ingenting gjøres for å dekke underskuddet tilstrekkelig gjennom kommersielle importer og/eller matbistand, kan husholdningene oppleve en veldig vanskelig tid mellom august og oktober, heter det i FN-rapporten.



Video: Mens verden frykter pandemi - sprer Kim Jung Um frykt

Mens verden frykter pandemi - sprer Kim Jung Um frykt

Under et allmøte i det nordkoreanske kommunistpartiet nylig innrømmet Kim Jong-Un at matvaresituasjonen var inne i en kritisk fase. Han har tidligere bedt sitt eget folk om å stålsette seg for «tidenes verste situasjon».

Ifølge Reuters viste han blant annet til at tyfoner skal ha ødelagt årets kornavlinger.

Diktatoren har ikke nevnt noe om landets ambisiøse atomvåpenprogram og opprustning som legger beslag på enorme summer og sårt tiltrengte ressurser.

– Matsituasjonen begynner nå å bli anstrengt

– Folkets matsituasjon begynner nå å bli anstrengt, da landbrukssektoren ikke maktet å følge planen for kornproduksjon, som følge av skadene fra tyfoner i fjor, sa statslederen ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Ifølge FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Nord-Korea, Tomas Ojea Quintana, skal kun 40 prosent av befolkningen hatt sikker tilgang til mat før pandemien rammet landet for fullt.

Under en tilsvarende matvarekrise på 1990-tallet skal så mange som tre millioner nordkoreanere ha sultet ihjel.

Ekstreme matvarepriser



Ifølge NK News, som overvåker situasjonen i landet, skal matvareprisene ha skutt i været, noe som gjør det enda vanskeligere å få tilgang på mat. Blant annet skal kilosprisen på bananer ligge rundt 400 kroner, mens en pakke kaffe kan koste opp mot 800 kroner, skriver BusinessInsider.

Nord-Korea har informert Verdens helseorganisasjon om at det ikke er avdekket et eneste tilfelle av covid-19 blant 25.986 testede nordkoreanere i april, noe flere eksperter har uttrykt seg skeptiske til.

Bønder bes om å donere urin



Det har også kommet rapporter om at nordkoreanske bønder er blitt oppfordret til å bidra med to liter urin hver dag for å bidra til å produsere gjødsel, melder Radio Free Asia.

– De må holde oversikt over den donerte urinen i en journalbok, og hvis de ikke donerer nok, vil de bli kritisert av arbeidsgruppen,opplyser en kilde.

Landet som fra før var lukket for omverdenen er ikke blitt mindre lukket under pandemien. Turisme er blitt forbudt, diplomater er sendt hjem og trafikk og handel oerv grensen er sterkt redusert.

