Milliardærpar funnet døde på ferieøy i Thailand

Rakeshwar Sachathamakul, 59, og hans kone Anshoo (55) ble funnet døde på et feriested på Koh Tao i Thailand.

En ansatt hørte flere skrik fra bassengområdet på luksushotellet hvor det styrtrike ekteparet bodde, men forsto ikke hva som skjedde.

Da heller ikke overvåkingskameraene rundt bassenget fungerte, ble dødsdramaet ikke fanget opp av hotellpersonalet som var på vakt.

Derfor tok det mange minutter før det ble slått alarm om tragedien på hotellet.

Det har også tidligere vært rapportert om mistenkelige dødsfall på Koh Tao, og enkelte medier har stemplet ferieparadiset som «dødens øy». Rykteflommen har gitt næring til ulike teorier om hvorfor flere turister har mistet livet de siste årene.

Kjempet for livet



Nå viser det seg at en av av Thailands rikeste personer, forretningsmannen Rakeshwar Sachathamakul (59), kjempet for livet sammen med sin kone Anshoo (55) i bassenget på det fasjonable hotellet.



Ifølge The Phuket News var Rakeshwar eier av et 5-stjerners hotell i Phuket og hadde blant annet flere investeringer innen plastindustrien.

Ekteparet, som er av indisk herkomst, men med thailandsk statsborgerskap, var denne uken på ferie på ferieøya Koh Tao i Surat Thani-provinsen i Thailand. En svømmetur i luksushotellets basseng skulle vise se å bli skjebnesvangert.

Fant foreldrene på bunn av bassenget



Det var ekteparets sønn Ratish Sachathamakul (34) som fant sine foreldre livløse i bunnen av bassenget.

Sønnen hadde vært på en rusletur på stranden i nærheten av hotellet. Da han kom tilbake oppdaget han at begge foreldrene var døde. Han ringte umiddelbart hotellpersonalet for å få hjelp til å få foreldrene opp på land, skriver Bangkok Post.

Skal ha forsøkt å hjelpe ektefellen



Redningsmannskaper skal ha forsøkt å gjenopplive ekteparet, men livene sto ikke til å redde.

Ifølge politiet skal en av ektefellene ha tilkalt hjelp i bassenget. Da den andre ektefellen kom til unnsetning, skal begge ha fått problemer og sunket til bunns.

Dødsfallene har vakt stor oppsikt i Thailand, og politiet har startet etterforskning. Det vil nå bli foretatt obduksjon for å finne dødsårsaken. Ifølge politiet kan dødsfallet skyldes drukning.

Det er så langt ingenting som tyder på at ekteparet skal ha vært utsatt for en kriminell handling. Politiet opplyser at ektemannen hadde flere underliggende sykdommer.

Satt i baren før de skulle bade



Ifølge The Sun skal ekteparet ha sittet i bassengbaren før de badet sammen. Samtidig gikk sønnen ned på stranden for å padle.

– Etter at paret hadde sjekket inn på hotellet, tilbrakte de tid i bassengbaren og gikk deretter i svømmebassenget. Overvåkingskamera i området hadde ikke fungert på flere måneder på grunn av manglende vedlikehold, men betjentene samler nå inn bevis fra kamera som er installert i andre deler av hotellet, opplyser politimester Jiraphob Puridech.

