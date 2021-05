I et nytt intervju med Oprah Winfrey åpner prinsen opp om mentale utfordringer i oppveksten.

Det er i en ny serie på Apple+ – der prinsen Harry gjenforenes med talkshowdronningen Oprah Winfrey, denne gangen for å prate om mental helse – at 36-åringen kommer med avsløringer om at han har slitt med narkotika og mentale problemer.

I serien, som heter «The Me You Can't See», åpner prinsen av Sussex opp om hvor vanskelig det var å miste moren, prinsesse Diana i en ung alder. Diana døde 36 år gammel i en bilkrasj i Paris i 1997. Da var sønnene 12 og 15 år gamle.

Fikk panikkanfall

I intervjuet, som er gjengitt av flere britiske medier, snakker han åpent om hvordan dødsfallet preget ham i oppveksten

– Hver gang jeg tok på dress og slips og måtte spille rollen, så var det bare «gå, gå, gå». Før jeg i det hele tatt hadde forlatt huset rant svetten. Jeg var i kjemp- eller flyktmodus. Panikkanfall, alvorlig angst. Fra 28 år til 32 var en mareritt-tid i livet mitt, jeg friket ut, forteller Harry.

Han er åpen om at han i den verste tiden brukte rusmidler i et forsøk på å håndtere smerten.

– Jeg var villig til å drikke og ta dop, jeg ønsket å prøve de tingene som fikk meg til å føle mindre av det jeg følte på. Men gradvis gikk det opp for meg at, ok, jeg drakk ikke mandag til fredag, men jeg drakk sannsynligvis en ukekvote på en fredag eller lørdag kveld. Og jeg fant ut at jeg ikke drakk fordi jeg nøt det, men fordi jeg prøvde å legge lokk på noe, forteller prinsen.

Langer ut mot faren

I serien kommer prinsen også med ny kritikk mot kongefamilien, og spesielt mot faren, prins Charles.

– Faren min pleide å si til meg da jeg var yngre, han sa det til både meg og William: Vel, det var sånn det var for meg, så det kommer til å bli sånn for dere også, sier Harry og utdyper:

– Det henger ikke sammen. Bare fordi du led så betyr det ikke at barna dine skal lide. Tvert imot. Dersom du led, så gjør at du kan for å sørge for at de negative opplevelsene du hadde, ikke skjer med barna dine, tordner prinsen som mener man må bryte den onde sirkelen og hindre at historien gjentar seg.