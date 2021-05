Hellas åpner for turistene

Bord og stoler settes ut på en kafé på den greske øya Naxos, der forventningsfulle kaféeiere håper at turistene kommer.

NTB

Hellas startet turistsesongen fredag og håper at turistene som søker sol og strender, skal bringe inntekter etter fjorårets miserable sesong.

– Vi letter anker, sa turismeminister Harry Theoharis da han åpnet turistsesongen under en seremoni på Poseidon-tempelet på Kapp Sounion ved Aten.

Kafé- og restauranteiere over hele landet klør i fingrene etter å komme i gang.

– Vi håper på en god sesong, og at folk velger vårt land og vår øy, sier Alexandros Koukourakis idet han setter ut bord og stoler på fortauet utenfor kafeen sin i Chania på Kreta.

Vaksinekort eller test

Ifølge statlige reguleringer må alle som reiser til de greske øyene, framvise et vaksinekort eller en negativ coronatest.

Europas største reiseoperatør TUI har satt opp 120 flygninger til Hellas i mai, med de første seks fredag og ytterligere 15 søndag.

De fleste av øyene har et mindre omfattende helsetilbud enn fastlandet, og en vaksineringskampanje for de fastboende på øyene er godt i gang.

(Saken fortsetter under bildet)

Stille gater i Chora på Naxos venter på turistene etter at Hellas åpnet sesongen fredag, etter et miserabelt år i fjor. Les mer Lukk

Mange vaksinert

Foreløpig er det utført 4 millioner vaksineringer i Hellas, hvorav 1,4 millioner har fått andre dose. Hellas har 10,8 millioner innbyggere.

En hake oppsto da Storbritannia satte Hellas på sin oransje liste, noe som betyr at briter som er på vei hjem, må i fem dagers karantene.

Alle destinasjoner er heller ikke åpne i Hellas. På grunn av et større smitteutbrudd er øya Kalymnos under streng nedstengning.

Rammet hardt

Pandemien har gått hardt utover Hellas, som er sterkt avhengig av turistsektoren som utgjør 20 prosent av BNP. I 2020 falt inntektene fra 18 til 4,3 milliarder euro, og turistankomster falt med 76 prosent.

Den greske regjeringen er sterkt opptatt av at EU så snart som mulig innfører et vaksinesertifikat som åpner for reiser i unionen.

Åpningen i Hellas betyr at også grekere nå kan reise rundt i landet sitt for første gang siden november.