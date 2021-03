Coronanedstengningene i fjor viser at det er mulig å redusere luftforurensningen

En grønnsaksselger kjører gjennom Lahore i Pakistan, en av mange storbyer i verden der innbyggerne lider under dårlig luftkvalitet. En ny rapport viser at luftkvaliteten ble bedre verden over som følge av corona-nedstengninger.

NTB

Luftforurensningen i verden i fjor ble redusert som følge av corona-nedstengninger. Likevel overskred fire av fem land WHOs anbefalinger, viser en ny rapport.

I fjor førte coronatiltak til at både transportsektoren og store deler av industrien sto stille eller ble kraftig redusert i flere måneder av gangen. Konsekvensen var at gjennomsnittsnivået av svevestøv (såkalt PM2.5-forurensning) ble redusert over hele verden. Det gjaldt også større byer, heter det i en fersk rapport fra IQAir, et sveitsisk teknologiselskap som driver overvåking av luftkvaliteten.

– Denne rapporten viser at hastetiltak både er mulig og nødvendig, sier IQAir-sjef Frank Hammes.

Kortvarig, renere luft

Konsentrasjonen av skadelige partikler i lufta på grunn av forurensning fra trafikk og forbrenning av fossilt brensel, falt 11 prosent i Beijing, 13 prosent i Chicago, 15 prosent i New Delhi, 16 prosent i London og Seoul.

Rundt 60 prosent av byene i India fikk bedre luft å puste i fjor sammenlignet med 2019 – og alle byer i India målte renere luft enn i 2018.

– Mange steder i verden opplevde en enestående – men kortvarig – forbedring av luftkvaliteten i fjor, sier Lauri Myllyvirta, ledende analytiker ved Senteret for energi- og luftforskning ( CREA ) og medforfatter av rapporten.

– Dette innebar titusenvis færre dødsfall som følge av luftforurensning, mener hun.

Over WHOs krav

På tross av forbedringene viste det seg likevel at 24 av 106 land der man målte luftkvaliteten, ikke møtte kravene til Verdens helseorganisasjon (WHO) om luftkvalitet.

I noen regioner var konsentrasjonen til og med seks til åtte ganger høyere.

22 av verdens mer forurensede byer ligger i India. Verdens mest forurensede byer i fjor var New Delhi og Dhaka. Jakarta, Katmandu, Islamabad, Hanoi og Beijing lå alle på topp 20-listen.

Rundt halvparten av alle byer i Europa overskred også WHOs anbefalte grenser for luftforurensning.

Skogbranner økte forurensningen

Men hovedårsaken til at nivået på luftforurensning i fjor ble dårligere, var klimaendringer. 2020 gikk nemlig inn i historien som det varmeste året.

Hetebølgene økte antallet skogbranner, som igjen bidro til høye nivåer av forurensning i California, Sør-Amerika og Australia.

Forkorter liv

Luftforurensning forkorter liv over hele verden med nesten tre år i gjennomsnitt, og forårsaker mer enn åtte millioner for tidlige dødsfall årlig, ifølge tidligere studier.

Gjennomsnittlig levetid blir redusert med 4,1 år i Kina, 3,9 år i India og 3,8 år i Pakistan.

I Europa er forventet levealder forkortet med åtte måneder grunnet skadelige partikler i lufta.

Fint svevestøv trenger dypt inn i lungene og kommer inn i blodet. I 2013 klassifiserte WHO svevestøvet også som kreftfremkallende.

Sammenlignet med andre årsaker til for tidlig død, dreper luftforurensning på verdensbasis 19 ganger flere mennesker hvert år enn malaria, ni ganger mer enn hiv/aids og tre ganger mer enn alkohol.