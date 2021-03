California åpner opp fornøyelsesparker og utendørs arrangementer i april

NTB

I California kan blant annet baseballstadioner, Disneyland og andre fornøyelsesparker åpne dørene for noen besøkende 1. april.

Det blir første gang på over et år at folk har kunnet besøke fornøyelsesparker i USAs mest folkerike delstat.

I tråd med nye regler lagt fram av guvernør Gavin Newsoms administrasjon fredag, vil også et begrenset antall publikummere bli tillatt ved utendørs sportsarrangementer og kulturarrangementer.

Regelendringen trer i kraft 1. april, samme dag som flere lokale baseball-lag starter sesongen med hjemmekamper.

Disneyland har ikke opplyst når de vil åpne dørene. Når det skjer, vil kun folk som bor i California kunne kjøpe billetter. Det samme vil gjelde for kamper i baseball-ligaen MLB og kulturarrangementer.