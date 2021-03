FN ber om Navalnyj-gransking – EU innfører sanksjoner

NTB

To menneskerettseksperter i FN vil ha en internasjonal gransking av forgiftningen av Aleksej Navalnyj. EU innfører sanksjoner mot fire russiske tjenestemenn.

Sanksjonene knytter seg ikke til selve forgiftningen, men til fengslingen av den russiske regimekritikeren. Fire høytstående tjenestemenn blir underlagt reiseforbud, og alle verdier de måtte ha i EU blir båndlagt.

Navalnyj ble pågrepet umiddelbart etter at han returnerte til hjemlandet i januar. Han hadde da oppholdt seg flere måneder i Tyskland, der han ble behandlet etter at han i fjor sommer ble utsatt for den russiske nervegiften novitsjok.

Russiske myndigheter nekter for at de sto bak forgiftningen. To FN-eksperter tar mandag til orde for en internasjonal gransking. De krever også at Navalnyj blir løslatt umiddelbart. Han ble før helgen overført til en arbeidsleir for å sone en dom på to og et halvt år.

– Gitt nasjonale myndigheters mangelfulle innsats, at det ble brukt et ulovlig kjemisk våpen og et mønster av målrettede drapsforsøk, mener vi det haster med å utføre en internasjonal gransking for å klargjøre fakta og omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj, sier Agnès Callamard og Irene Khan i en felles uttalelse.

Callamard er FNs fremste ekspert på utenomrettslige, summariske og vilkårlige henrettelser, mens Khan er ekspert på ytrings- og meningsfrihet.