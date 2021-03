Indere var med i klinisk testing av coronavaksine uten å vite det

Manglende informasjon:

70 år gamle Mannsingh Parihar bor i Bhopal. Innbyggerne hevder at de ikke visste at de deltok på klinisk test av Indias vaksine Covaxin.

Flere innbyggere i en by i India trodde de fikk coronavaksinen. I ettertid kom det frem at de hadde vært en del av den kliniske testingen av landets egen vaksine, Covaxin, uten å vite det.

En hvit varebil ankommer et slumområde i byen Bhopal sentralt i India. Over høyttalere ropes det «kom å ta coronavirus-vaksinen og få 750 rupi». For innbyggerne er de tilsvarende 87 kronene dobbelt så mye som en dagslønn, og mange i området sliter fra før av med arbeidsledighet som følge av pandemien. Mange stilte seg derfor i kø, klare til å få vaksinen, men i ettertid skulle det vise seg at de deltok i den tredje fasen av den kliniske testen av en vaksine som ikke var godkjent, og flere av dem hadde fått en placebo-dose.

– De fortalte oss at det var coronavaksinen, og at vi måtte ta den slik at vi ikke ble syke, forteller innbygger Yashoda Bai Yadav til CNN. Yadva og hennes ektemann er blant personene som var av den oppfatningen at de fikk en allerede godkjent vaksine.

Frykter bølge av vaksineskepsis

I ettertid har de fått vite at de hadde tatt del i en klinisk test for vaksinen Covaxin, som produseres i India. Dermed hadde om lag halvparten av dem kun fått en placebo, som er vanlig i en klinisk test. For å delta i en klinisk test skal man signere kontrakt som bekrefter at man har lest og forstått hva man tar del i. Dette hadde ikke funnet sted.

Ifølge eksperter er det sannsynlig at det omhandler kommunikasjonssvikt fra sykehusets side. Det er en gruppe fra People’s Hospital som står for den kliniske testingen av vaksinen, og det mistenkes at det er der kommunikasjonen har sviktet. Ifølge redaktør for det akademiske tidsskriftet Indian Journal of Medical Ethics Amar Jesani kan dette undergrave tilliten til data fremlagt i den kliniske testen. Jesani frykter også at det kan skape en bølge av vaksineskepsis i befolkningen i India.

Tredje fase av den kliniske testen gjennomføres av en gruppe fra People's Hospital i Bhopal i India. Les mer Lukk

Rekordstor vaksinetest

Den kliniske testen av vaksinen er sponset av det indiske selskapet Bharat Biotech og Indian Council of Medical Research og har 26.000 deltakere fra 26 forskjellige områder. I Bhopal er 1700 innbyggere registrert som deltakere. Ifølge Bharat Biotech er det tidenes største vaksinetest gjennomført i India.

Fase tre av den kliniske testen er ventet å være ferdig til neste år, men vaksinen er allerede godkjent av Drugs Controller General of India til nødbruk. To biotekniske eksperter, en offentlig helseekspert og fire NGOer har gått ut offentlig og stilt spørsmål ved troverdigheten til de kliniske testene. I tillegg har 40 organisasjoner og 180 helsearbeidere gått sammen i et skriv hvor de uttrykker bekymring.

– Vi er svært bekymret over den manglende tilgangen på informasjon når det gjelder vaksinekandidater, står det i skrivet fra All India Drug Action Network.

«Et åpenbart regelbrudd»

Over et titalls beboere har sagt at de ikke visste at de tok del i en klinisk test, og enda flere ga uttrykk for at de ikke visste hva det innebar. Bharat Biotech og People’s Hospital nekter på sin side for at feil er begått. Ifølge dem ga innbyggerne samtykke til å delta på vaksinetesten, og at pengene de fikk ikke var et insentiv.

Ifølge biotekniker Antan Bhan er det et åpenbart regelbrudd dersom beskyldningene om rekrutteringen av personer til de kliniske testene viser seg å stemme, og han mener det kan skape mistillit til vaksinen verden over.

– Alle gikk til varebilen, så da gjorde jeg også det

Flere vitnesbyrd tyder på at innbyggerne ikke var informert om hva de gikk til. Ifølge Bhopal-beboer Kesri Chillaar er helsearbeidere stadig innom for å gjennomføre helsesjekk av innbyggerne. Så da andre innbyggere stilte seg i kø utenfor den hvite varebilen, gjorde han det samme.

– Varebilen kom og alle rundt meg gikk bort til den, så da gjorde jeg også det. Jeg ante ikke at det var en test av vaksinen, sier 59-åringen til CNN. Han bor sammen med sin kone og tre barn i Gareeb Nagar-slummen i området.

12 innbyggere hevder ved et senere tidspunkt å ha blitt fraktet til sykehuset og bedt om å signere samtykkeskjema. Åtte av dem kan ikke lese, to av dem signerte først etter å ha fått sin andre dose, og ytterligere to samtykket med tommelavtrykk. Av de totalt 21 personene CNN pratet med var det kun to som forstod fullt og helt hva de deltok i.