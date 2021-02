Betydelig vaksineskepsis i det amerikanske militæret

– Andelen som takker ja, er rundt to tredeler, sa generalmajor Jeff Taliafferro under en høring i Kongressen.

Han la til at anslaget er basert på «veldig tidlige tall».

Pentagon-talsmann John Kirby sier det ikke finnes detaljerte vaksinetall for hele militæret, men at mer enn 916.500 vaksinedoser er satt til nå.

Ifølge Kirby er andelen som takker nei, på linje med resten av befolkningen, der andelen som har blitt tilbudt vaksine, er langt mindre.

Vaksineskepsis er utbredt i USA. På relativt ferske målinger fra Gallup og U.S. Census Bureau er andelen som sier de garantert eller trolig ville takket ja til å bli vaksinert, henholdsvis 71 og 76,5 prosent.

De fleste standardvaksiner er obligatoriske i det amerikanske forsvaret, men fordi coronavaksinene kun har fått nødgodkjenning, kan ikke folk tvinges til å ta dem, forklarer talsmannen. Han bemerket at forsvarsminister Lloyd Austin har latt seg vaksinere.

– Det statsråden vil, er at alle menn og kvinner i forsvaret skal ta den beste og mest velinformerte avgjørelsen for seg og sin helse, og for helsen til familiene sine, sa Kirby.