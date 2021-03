Issmeltingen skyter fart i Vest-Antarktis: – Det er viktig at vi forstår hva som foregår her

For første gang har forskere tatt en nærmere titt på isstrømmene langs Antarktis’ vestkyst, bedre kjent som Getzisen. Nå viser det seg at smeltingen skyter fart langs den 480 kilometer lange iskanten.

Den ferske studien viser at issmeltingen har skutt fart, og det innbefatter totalt 14 isbreer.

Siden 1994 har isbreene til sammen mistet 315 gigatonn is. Det tilsvarer 126 millioner svømmebasseng av olympisk størrelse, skriver BBC.

Historisk studie

På grunn av topografien i området er deler av Vest-Antarktis nærmest ufremkommelig for mennesker. Dermed har issmeltingens omfang ikke vært kjent før nå.

– Dette er første gang noen gjennomfører et detaljert studie av denne delen av Vest-Antarktis. Det er svært vanskelig å gjøre feltarbeid der på grunn av alle fjellene i området, og mesteparten av det har aldri vært besøkt av mennesker, sier glasiolog ved Nerc Centre for Polar Observation and Modelling ved University of Leeds Heather Selley.

– Vi må finne ut hvorfor det skjer

En glasiolog er ekspert på isbreer og studerer prosessene knyttet til dem. Selley ønsker mer forskning i det krevende området av vår sydlige pol.

– Det er svært viktig at vi danner oss en forståelse av hva som foregår her. Vi må dokumentere den økende smeltingen og finne ut hvorfor det skjer, sier Selley.

Sammen med en gruppe forskere har Selley studert 25 år med satellittbilder og data fra radar for å kartlegge isens hastighet og tykkelse. Funnene har de kombinert med studier av vannområdene som befinner seg utenfor kysten av Getz. Funnene ble offentliggjort i Journal Nature Communications og viser en tydelig trend.

(Saken fortsetter under bildet)

Vestkanten av det kjente isfjellet A-68 i Antarktis. Les mer Lukk

Unik posisjon

Gjennomsnittlig økte hastigheten hos alle 14 isbreene i regionen med 25 prosent mellom 1994 og 2018. Hos tre av de mest sentrale isbreene økte det med 40 prosent.

Isstrømmen beveget seg 391 meter i året raskere i 2018 enn det den gjorde i 1994. Dette viser en økning på 59 prosent.

Forskerne tror årsaken er det varme havvannet som kommer seg inn under isbreene og forårsaker økt smelting nedenfra. Når isbreer beveger seg mot havet skaper de en flytende front, kjent som en iskant.

Ifølge studien er Getz i en unik situasjon da topografien på havbunnen skaper en slags plattform og stabilitet i møte med iskanten. Men tross naturens innebygde vegg på havbunnen øker smeltingen og hastigheten i isbreene innenfor kanten.

Forskerne mener at studier av prosessen i Vest-Antarktis vil kunne gi dem en bedre forståelse av hvordan issmeltingen trolig vil foregå fremover.