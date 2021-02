Ingen tiltale mot politibetjenter etter at svart mann ble kvalt under pågripelse

Justisminister Letitia James i delstaten New York sier hun er «svært skuffet» over avgjørelsen til en storjury, som vedtok å ikke straffe politibetjentene som var involvert i den dødelige pågripelsen. Foto: Adrian Kraus / AP / NTB

NTB

Politibetjentene som pågrep og holdt en 41 år gammel svart mann på bakken til han sluttet å puste, blir ikke straffeforfulgt. Det har en storjury avgjort.

Hendelsen skjedde i Rochester i New York i mars og utløste store protester da videoen av pågripelsen ble frigitt seks måneder senere.

Det var delstatens justisminister Letitia James som satte ned storjuryen for å granske dødsfallet. James sier hennes kontor «la fram en sterkest mulig sak» mot politibetjentene og at hun er «svært skuffet» over avgjørelsen.

– Rettssystemer har forstyrret innsatsen med å holde politibetjenter ansvarlig for uberettigede drap på afroamerikanere. Det som er felles i disse sakene er tragisk tap av liv i omstendigheter der det kunne vært unngått, sa James i Aenon Missionary Baptist Church i Rochester.

Daniel Prude løp naken i gaten da politiet pågrep ham. De puttet en hette over hodet hans som skulle hindre at politifolkene ble spyttet på, og holdt ham nede i to minutter til han sluttet å puste. Han døde en uke senere etter å ha blitt frakoblet en pustemaskin.

Prude hadde mentale problemer, og broren hadde samme dag ringt og bedt om hjelp til å håndtere hans merkelige oppførsel.

Advokaten til de sju betjentene, som ble suspendert etter Prudes død, sier de kun fulgte rutiner og opplæring under pågripelsen.