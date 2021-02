Den legendariske faraoens hemmelighet avslørt – etter 3500 år

Mystikken rundt faraoen Seqenenre Tao II «Den modige» har forfulgt ham siden mumien ble funnet i 1881. Nå kan teoriene rundt hans dramatiske endelikt trolig endelig legges døde.

Seqenenre Tao II hadde inskribert tilnavnet «Den modige» på sarkofagen da mumien hans ble funnet i Deir el-Bahri-kammeret i Kongenes Dal i 1881. Han ble lagt til hvile like ved sarkofagene til langt mer kjente faraoer som Ramses den store og Seti I.

Allerede da skjønte man at det var noe annerledes med denne faraoen. Mumien bar preg av å være balsamert i hu og hast, trolig etter å allerede ha blitt noe nedbrutt. Hodet hadde tydelige kuttskader mens kroppen ikke bar preg av noen skader.

To teorier

De to mest sannsynlige dødsårsakene har siden da vært at han enten døde i et slag mot hyksoserne eller at han ble henrettet mens han sov. Stikkskadene til hodet tydet på at han ble drept av minst to til tre personer.

Seqenenre Tao II var farao over sørlige deler av dagens Egypt med utgangspunkt i Teben i det 17. egyptiske dynastiet, fra rundt 1560 til 1555 f. Kr. Forskere antar at han har fått tilnavnet «Den modige» for at han sto opp mot de invaderende hyksoserne, som kontrollerte lengre nord i Egypt på denne tiden.

Legende

Det finnes en legende om krangelen mellom Seqenenre og hyksosernes farao Apophis, gjengitt delvis på en papyrus fra det 19. dynastiet. Ifølge legenden ble Seqenenre utfordret at hyksos-faraoen da flodhestene ved flodhest-bassenget i Teben holdt Apohphis våken om nettene og ønsket å få dem avlivet, noe Seqenenre tilsynelatende nektet å gjøre.

Det som derimot er langt mer dokumentert er at Seqenenre var i konflikt med hyksoserne og at skadene hans stemmer overens med våpen hyksoserne hadde på den tiden.

Mumien undersøkt på nytt

Nå har mumien, som til daglig er utstilt ved Det egyptiske museet i Kairo, blitt undersøkt på nytt, for første gang siden 1960.

En røntgenskanning av hodeskallen til den 3600 år gamle faraoen avslører at han fikk flere dødelige kuttskader. Forskerne mener de har funnet bevis for at kuttskadene er fra fem forskjellige våpen og at det dermed også har vært fem forskjellige drapsmenn. Les mer Lukk

Under undersøkelsen for 60 år siden bemerket egyptologene James Harris og Kent Weeks at en oljete ekkel lukt fylte rommet da de åpnet sarkofagen. De mente dette var fordi det fortsatt var kroppsvæsker igjen da faraoen ble balsamert, noe som tyder på at han ble balsamert i en hast.

De nye undersøkelsene er publisert i tidsskriftet Frontiers in Medicine og tyder derimot på at det har blitt gjort et godt forsøk på å skjule noen av skadene hans under balsameringen og at jobben ble profesjonelt utført. Enkelte av skadene var skjult av materiale forskerne sammenligner med silikon brukt i dagens plastiske kirurgi.

Var bundet på ryggen

De nye røntgen-undersøkelsene indikerer også at faraoen var om lag 40 år gammel da han døde. De konkluderer med at hendenes posisjon da han døde tyder på at de var bundet på ryggen. Forskerne mener funnet indikerer at Seqenenre ble tatt til fange under et slag og seremonielt henrettet.

– Dette tyder på Seqenenre virkelig var i frontlinjen sammen med sine soldater og risikerte livet for å frigjøre Egypt, sier forsker Sahar Saleem ved universitetet i Kairo til Daily Mail. Det har ikke vært kjent at andre faraoer var i frontlinjen under store slag, noe som gjør Seqenenre – «Den modige» virkelig var unik.

Forskerne har også sammenlignet hodeskadene med våpen kjent fra tiden og konkludert med at han ble drept med fem forskjellige våpen, både spyd og øks. Dermed konkluderer de også med at det trolig var fem forskjellige drapsmenn.

Seqenenre Tao II har vært utstilt ved Det egyptiske museet i Kairo. Han skiller seg ganske kraftig fra de andre faraoene funnet i den tidsalderen med sine store kuttskader i hodet og nå mener forskerne at de har funnet ut hvordan han døde. Les mer Lukk

Ble løftet frem som martyr

Forskerne mener dette funnet gir viktig ny innsikt i hvorfor Sewenenre Tao II ble av sine etterfølgere kalt «Den modige» og løftet frem blant faraoene som senere samlet hele Egypt.

– Seqenenres død motiverte hans etterfølgere til å fortsette kampen for å gjenforene Egypt og starte Det nye riket, Sier Saleem.

Etter Seqenenre fortsatte hans sønner ledet av Kamose kampen mot hyksoserne, før hans bror og etterfølger Amhose I endelig utraderte hyksosenes tilstedeværelse i Egypt og etablerte et nytt dynasti, Det nye riket.