Joe Ligon har sluppet ut av fengsel etter 68 år

Joe Ligon, en av USAs eldste og lengstsittende ungdomsdømte fanger, har sluppet ut etter 68 år.

I februar 1953, da Joe Ligon var 15 år, fikk han en livstidsdom, etter å ha sagt seg skyldig til både ran og flere knivstikkinger med fire andre ungdommer i Philadelphia.

Åtte personer ble skadet, og Charles Pitts og Jackson Hamm mistet livet.

Selv om Ligon ble funnet skyldig i to siktelser for første grads drap, og innrømmet at han hadde knivstukket minst en av de åtte personene som ble skadet den dagen, har advokaten hans, Bradley Bridge, fortalt CNN at klienten hans står fast ved at han aldri har drept noen.

– Barnet som begikk disse handlingene i 1953 eksisterer ikke lenger. Personen som slapp ut av fengsel i 2021 er 83 år, har vokst opp, endret seg, og er ikke lenger en trussel, sier Bridge.

Advokaten mener Ligon har tilbakebetalt samfunnet for handlingene sine, og mener det er passende at han tilbringer sine siste leveår i frihet.

Takket nei til prøveløslatelse

På 70-tallet ble Ligon og hans medsammensvorne tilbudt å bli sluppet ut på prøveløslatelse av Pennsylvanias guvernør. Ligon avslo tilbudet.

I 2017 fikk han igjen muligheten til å slippe ut på prøveløslatelse, men han avslo igjen.

Grunnen til at Ligon avslo tilbudene var fordi han mente at prøveløslatelse ikke ville gi ham den friheten han ønsket, etter så mange år i fengsel.

– Hadde han takket ja, ville det vært på den betingelsen at han ville bli overvåket resten av livet, forklarer Bridge.

Livet utenfor: – Nydelig

Bridge, som har representert Ligon de siste 15 årene, tok klientens sak til den føderale domstolen i 2020.

Han argumenterte for at en livstidsdom for en handling Ligon utførte i ungdomsårene, strider med grunnloven.

I november 2020 vant han saken, som resulterte i frihet for klienten.

Nå må Ligon vende seg til et nytt liv utenfor fengselet.

Én dag etter 83-åringen slapp ut av fengsel, fikk han spørsmål om hvordan det føltes å være tilbake i verden.

– Nydelig.