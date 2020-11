Dobbeltdrapsmann fikk nei til prøveløslatelse for tredje gang

Det besluttet Sør-Trøndelag tingrett mandag, skriver Adresseavisen.

Som 24-åring i 1987 ble mannen dømt for å ha kvalt sin 19 år gamle samboer. Han fikk ti års fengsel for drapet, men ble prøveløslatt allerede i 1993.

Ni år etter løslatelsen, den 28. september 2002 drepte og misbrukte den da 39 år gamle mannen sin 11-årige stedatter i deres hjem. Både overfor politiet og i tingretten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Inderøy tingrett i Steinkjer fant ingen formildende omstendigheter og dømte året etter mannen til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Minstetiden utløp 27. september 2013. Siden har dobbeltdrapsmannen søkt og fått nei til prøveløslatelse tre ganger

I dommen skriver Sør-Trøndelag tingrett at det er reell og kvalifisert fare for at 57-åringen «på nytt vil begå alvorlige volds- og seksualforbrytelser dersom han prøveløslates nå. Hensynet til samfunnsvernet tilsier at det er nødvendig med fortsatt forvaring».

Mannens forsvarer, advokat Kolbjørn Lium, sier han har informert sin klient om utfallet av dommen.

– Slik jeg oppfatter det regner jeg med at han vil anke dommen, sier Lium.