Mané herjet da Liverpool senket Tottenham – Kane ut med skade

Kampens store spiller Sadio Mané scorer Liverpools tredje mål i borteseieren mot Tottenham. Foto: Catherine Ivill, Pool via AP / NTB

NTB

Sadio Mané herjet med Tottenham, la opp til to mål og scoret det tredje da Liverpool kunne juble for sine første Premier League-mål i år og vant 3-1 i London.

Liverpools måltørke i Premier League nådde 482 minutter, men på overtid i første omgang brøt Roberto Firmino forbannelsen, og da var det som en demning brast. Trent Alexander-Arnold og Mané scoret tellende mål i 2. omgang. Mohamed Salah traff også, men hans scoring ble annullert etter VAR-gjennomgang for hands på Firmino i forspillet.

Pierre-Emile Højbjerg scoret sitt første Tottenham-mål da han reduserte til 1-2, men det ble en dårlig dag for hjemmelaget. Harry Kane fikk to smeller i ankelen i første omgang og kom ikke på banen igjen etter pause.

Mané utfordret hjemmeforsvaret helt fra start. Han misset en kjempesjanse før det var spilt to minutter, men lot seg ikke stresse og fortsatte å herje. Han tvang Hugo Lloris til en superredning før han assisterte på Firminos etterlengtede mål og tvang fram keeperreturen Alexander-Arnold scoret på.

I det 64. minutt punkterte han selv kampen da Alexander-Arnolds innlegg spratt foran en passiv Joe Rodon før Mané knallet ballen i mål.

VAR-drama

Tottenham var med på en forrykende åpning. Sekunder etter Manés miss jublet Son Heung-min for det han trodde var ledermålet. Han fikk et oppspill, spilte vegg med Kane og var gjennom. Skuddet satt i nærmeste hjørne, men gleden ble ikke langvarig. VAR avgjorde at sørkoreanerens hæl var offside på Tanguy Ndombélés framspill.

Tottenham kom til noen sjanser, men Liverpool dominerte i jakten på sin første PL-seier siden 19. desember og den første scoringen siden Mané traff i 2-2-kampen mot WBA i romjula.

Lloris svarte med en fenomenal redning da Mané kom gjennom i det 24. minutt, men det ville trolig blitt annullert for offside om ballen hadde gått i mål.

Slutt på tørken

I det fjerde av fire tilleggsminutter (mye grunnet Kanes skade) var det ikke snakk om offside. Manés motspiller Ndombélé rykket ut mens de andre hang igjen, og senegaleseren stormet fram på siden. Innlegget var ikke av de skarpeste, men Lloris og Eric Dier ble ikke enige om hvem som skulle gå etter ballen, og Firmino kunne bare sette foten på den.

Liverpool hadde da hatt 93 avslutninger i seriekamper siden forrige gang en av dem gikk i mål.

Det var spilt bare ett minutt og noen sekunder av den andre omgangen da Lloris ga retur på Manés skudd og Alexander-Arnold knallet inn returen.

To minutter senere fikk Højbjerg kjempetreff fra 20 meter på pasningen fra Steven Bergwijn, og det var ny spenning. Salahs fulltreffer i det 56. minutt ble annullert, men Mané punkterte spenningen for godt.

Jürgen Klopp kunne dermed glede seg over at Liverpool klatret til fjerdeplass, mens Tottenham blir liggende på sjette. José Mourinho har fortsatt bare to seirer i kamper mot Klopps lag, nå på 13 forsøk.