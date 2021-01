West Ham leier Lingard resten av sesongen

Lingard har fått klarsignal til et leieopphold på grunn av manglende spilletid i Ole Gunnar Solskjærs lag. Ifølge Manchester Evening News har West Ham sagt seg villig til å betale 1,5 millioner pund i leiesum og dekke spillerens lønn på 80.000 pund i uka. West Ham får ingen kjøpsopsjon i avtalen, som ennå ikke er offisielt bekreftet.

BBC skriver at avtalen betyr at West Ham må signere enten Said Benrahma eller Craig Dawson permanent, ettersom Premier League-reglene forbyr flere enn to leiespillere fra engelske klubber i troppen.

Benrahma ble leid inn fra Brentford i oktober, med en avtale som tilsier at overgangen skal gjøres permanent ved sesongslutt. Dawson ble leid inn fra Watford, også han i oktober.

West Ham-manager tok med seg den gang 20-årige Lingard på sommerturné som Manchester United-sjef sommeren 2013, og Lingard scoret det første målet i Moyes-æraen i Australia.

Denne sesongen har Lingard spilt bare tre førstelagskamper, alle i cupturneringer.