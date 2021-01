Skjebnevalg for Biden i Georgia

Påtroppende president Joe Biden (t.h.) og senatskandidat Raphael Warnock på scenen under valgkampmøtet i Georgia mandag.

NTB

Senatsvalgene i Georgia bestemmer hvor bratt motbakke Joe Biden må gå i Kongressen for å få gjennomført sine valgløfter.

– Georgia, hele nasjonen ser mot dere. Makten ligger bokstavelig talt i deres hender, sa Biden på et valgkampmøte i Atlanta mandag.

Den påtroppende presidenten drev valgkamp for de to demokratene Raphael Warnock og Jon Ossoff, som har kjempet en intens kamp for å vinne tirsdagens senatsvalg.

Med seier i begge valgene i Georgia vil Demokratene få et knappest mulig flertall i Senatet. Den nasjonale oppmerksomheten, og pengebruken i valgkampen, har derfor vært langt større denne gangen enn det som er vanlig ved denne typen oppgjør.

Lojalitet

Han nevnte ikke den mye omtalte telefonsamtalen som president Donald Trump hadde med Georgias øverste valgfunksjonær Brad Raffensperger lørdag, men henviste i stedet mer forsiktig til Trumps generelle forsøk på å snu valgresultatet i delstaten, og til det han kalte Trumps krav om fullstendig lojalitet fra senatorer som Loeffler og Perdue.

Joe Biden gjorde mandag et siste fremstøt dagen før innbyggerne i Georgia nok en gang går til urnene, denne gang for å avgjøre to senatsplasser. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

I talen satte Biden merkelappen «obstruksjonistiske Trump-spyttslikkere» på Perdue og Loeffler.

– Man har to senatorer som tror de har sverget ed til Trump, ikke til USAs grunnlov, sa Biden, som trakk linjen tilbake til sin egen tid som senator:

Makt

– Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg avla ed til noen president, demokrat eller republikaner. Jeg avla ed til USAs grunnlov, sa Biden i talen.

– Politikere kan ikke tilegne seg, ta eller gripe makt, sa Biden.

– Makt er noe som blir gitt, innvilget av det amerikanske folk alene. Vi kan aldri gi slipp på det. Det er alltid folkets vilje som må seire, sa Biden, som i sin tale også spøkte med at han hadde vunnet tre ganger i Georgia som følge av de to gjenopptellingene av stemmene etter høstens valg.

Biden sendte også et stikk til Trump.

– Trump bruker mer tid på å syte og klage enn han gjør på å løse koronapandemien, sa Biden, og la til:

– Jeg vet ikke hvorfor han fortsatt ønsker jobben. Han ønsker ikke å gjøre arbeidet.

– Siste sjanse

– Mye står på spill i dette valget, sa avtroppende president Donald Trump da han mandag deltok på et valgkampmøte i byen Dalton i Georgia.

Presidenten brukte mye av sin tale på å klage på utfallet av presidentvalget i november. Nok en gang gjentok han udokumenterte anklager om valgfusk og påstander og at det egentlig var han som vant valget.

– Biden skal ikke få ta Det hvite hus, ropte Trump til en jublende folkemengde, til tross for at presidentvalget for lengst er avgjort.

Men når det gjelder viktigheten av de to senatsvalgene i Georgia, er Trump tilsynelatende enig med sin overmann i presidentvalget. I Dalton advarte han tilhengerne om at valgene er «siste sjanse til å redde det Amerika vi elsker».

Over 3 millioner mennesker avga forhåndsstemme før valgdagen tirsdag, noe som er ny rekord i Georgia. Det kan derfor gå flere dager før de endelige resultatene er klare.

Nye valgomganger

I valgene i Georgia kjemper Warnock og Ossoff mot de republikanske senatorene Kelly Loeffler og David Perdue.

Ingen av dem fikk mer enn 50 prosent av stemmene i kongressvalget som ble holdt samtidig med presidentvalget 3. november. Det er grunnen til at det nå holdes nye valgomganger i Georgia.

Hvis verken Loeffler eller Perdue blir gjenvalgt, vil Republikanerne i praksis miste sitt flertall i Senatet. Demokratene vil få kontroll over begge kamrene i Kongressen, i tillegg til Det hvite hus.

Dette vil ha avgjørende betydning for Joe Biden når han skal prøve å gjennomføre den politiske kursendringen han har lovet sine velgere.

Lovendringer og budsjetter må godkjennes både av Representantenes hus og Senatet for å tre i kraft. Senatet må i tillegg godkjenne utnevnelser av ministre, dommere og en rekke andre viktige offentlige tjenestepersoner.

Tvunget til samarbeid

Bidens utfordringer i Kongressen er riktig nok ikke over selv om Demokratene skulle sikre seg flertallet i Senatet.

Spesielle prosedyrer og regler i Senatet gjør at mange vedtak i realiteten krever hele 60 prosents flertall. Og skulle Demokratene få flertall, vil det være så knapt som overhodet mulig. Begge partiene vil ha 50 senatorer, og avstemninger vil bli avgjort med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme.

Uansett vil det derfor bli vanskelig for Biden å få gjennomført sine mest ambisiøse planer om nye klimatiltak, styrket offentlig helsetilbud, reform av innvandringspolitikken og økonomisk gjenreisning etter koronapandemien.

Biden og Demokratene vil uansett bli tvunget til å samarbeide med Republikanerne – som nærmest motsatte seg enhver form for samarbeid da Barack Obama var president.

Lettere vil det likevel bli med seier i senatsvalgene i Georgia. Noen vedtak vil det være mulig å få gjort også med alminnelig flertall i Senatet.

Og beholder Republikanerne sitt flertall, kan den mektige republikanske flertallslederen Mitch McConnell hindre at Demokratenes forslag overhodet kommer opp til debatt.