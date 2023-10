Den russiske skiskytterlegenden Anfisa Reztsova (58) er død: Nå hylles hun

Anfisa Reztsova sikret Russland stafettgull under Lillehammer-OL i 1994.

Den russiske skiskytterlegenden pådro seg et hjerteinfarkt tidligere i år. For få dager siden ble hun sendt til sykehus i bevisstløs tilstand. Fredag døde 58-åringen.

Hun var blant annet kjent for være den eneste utøveren som har vunnet olympiske gullmedaljer i både langrenn og skiskyting.

Reztsova (58) var dessuten en av få idrettsutøvere som har vunnet gull ved tre OL på rad under tre forskjellige flagg, ifølge Wikipedia. Først med Sovjetunionen i 1988, så med Unified Team i 1992, og til sist med den russiske føderasjonen i 1994, samme år som hun vant OL-gull på Lillehammer.

Hylles: – Hun var unik på alle måter

Nå står russiske idrettslegender i kø for å hylle hennes innsats. Hun beskrives som unik, som et fenomen og med et sjeldent vinnerinstinkt.

– Hun var unik på alle måter. Det er trolig ingen i sovjetisk og russisk idrett som kunne vinne medaljer i to idretter. Hun hadde et vanvittig fokus på å vinne, sier den russiske skiskytterhelten Vladimir Dratsjov til nyhetsbyrået Tass.

Ifølge en uttalelse fra Det russiske skiskytterforbundet regnes Reztsova fortsatt som en av de mest suksessrike idrettsutøverne i russisk vintersporthistorie.

Innrømmet bruk av prestasjonsfremmende medisiner

Under folkefesten på Lillehammer-OL i 1994 dominerte den russiske skiskytteren Anfisa Reztsova under OL-stafetten. Les mer Lukk

Anfisa Reztsova startet som langrennsløper og vant sin første internasjonale gullmedalje under VM-stafetten i 1985. Hun vant senere stafettgull i 1988, og plukket edelt metall som langrennsløper i flere VM og OL i årene som fulgte.

I 1989 byttet Reztsova til skiskyting. Som skiskytter vant hun blant annet stafettgull under VM i 1992 i Albertville, og under OL på Lillehammer i 1994.

Etter å ha slitt litt på midten av 1990-tallet byttet Reztsova tilbake til langrenn i 1998. Hun vant sin tredje stafetttittel under VM i 1999, før hun trakk seg tilbake.

Etter at karrieren var over innrømmet Reztsova overfor det russiske skimagasinet Ski Sport at hun hadde brukt prestasjonsfremmende medisiner i sesongen 1998-99, skriver olympics.com.

Kalte nordmenn «kakerlakker»



I mars 2023 pådro Reztsova seg et hjerteinfarkt, og på grunn av lavt hemoglobin fikk hun flere blodoverføringer. Ifølge russiske Telegram skal Reztsova ha blitt sendt til sykehus i bevisstløs tilstand, og blitt innlagt ved intensivavdelingen den 15. oktober, skriver Aftenposten.

Da Russland invaderte Ukraina i 2022 reagerte hun kraftig da norske skiskyttere krevde at russiske idrettsutøvere skulle ekskluderes fra internasjonale konkurranser. Reztsova sammenlignet nordmenn med kakerlakker, og argumenterte med at Norge bare ønsket å kvitte seg med sine argeste konkurrenter, og at russiske idrettsutøvere alltid ville være bedre enn de norske.

Har to skiskytterdøtre



Anfisa Reztsova etterlater seg to døtre, som også er skiskyttere: Kristina Reztsova og Daria Virolaynen.

I russiske medier hylles Reztsova for sin enorme idrettskarriere, og som en av de største idrettsstjerner Russland noensinne har fostret.

I løpet av langrennskarrieren vant hun totalt fem VM-medaljer, inkludert tre gull.

Hun ble olympisk mester i langrenn to ganger med stafettlaget, før hun fortsatte å imponere som medaljesanker for det russiske skiskytterlandslaget.