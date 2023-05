Sterk seier for Celine Borge i Las Vegas

NTB

Celine Borge avsluttet sin deltakelse i matchplayturneringen i Las Vegas på LPGA-touren i golf med stil da hun utklasset amerikanske Stacy Lewis fredag.

Den norske 24-åringen trengte bare å spille 14 hull for å slå den meritterte 38-åringen med to majortitler blant sine 14 turneringsseirer. Borge hadde fem hulls ledelse med fire igjen å spille, og dermed var kampen over.

Borge vant åtte hull og tapte bare tre. Hun skaffet seg tidlig overtaket med seier på 3. og 4. hull. Hun tapte 5. hull, men slo tilbake og vant både 6., 7. og 8. hull. Lewis vant 9. og 11. hull, men innimellom vant Borge det 10. hullet. Da det ble norsk seier også på 13. og 14. hull, var saken klar.

Borge innledet turneringen onsdag ved å tape for Ayaka Furue. Japaneren vant 4 og 2 (fire hulls ledelse med to igjen å spille). Torsdag tapte Borge for skotske Gemma Dryburgh, 3 og 2.

Bare vinneren i hver av de 16 gruppene går videre til helgens utslagsrunder, så både Borge og Lewis er utslått.