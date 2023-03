Solbakken med full tropp på første ordentlige trening – reagerer på spionasje

NTB

De 24 gjenværende spillerne i Norges landslagstropp trente alle for fullt i Marbella onsdag, da Ståle Solbakken trappet opp forberedelsene til Spania-kampen.

Økta på La Quinta-anlegget ble som vanlig stengt for mediene etter oppvarmingen, men det skaper usikkerhet at TV-kanalen Movistar filmet den stengte treningen tirsdag. Det er en ganske enkel oppgave, for treningsanlegget ligger i en kløft med bratte skråninger på begge sider, og det er innsyn til banen både fra bygninger og utsiktspunkter.

– Jeg hørte at spansk TV filmet treningen, så jeg vil ikke gjøre det for lett for dere, sa Solbakken da han under pressekonferansen før trening avslo å svare på et spørsmål om vurderinger han gjør foran laguttaket.

Han har fra samlingens første dag gjort det klart at treningene i La Quinta onsdag og torsdag blir de viktigste i oppkjøringen, og at det skal øves både på kampplanen mot Spania og den mot Georgia.

– Det blir mye storbanespill. Det er de to klart viktigste treningsdagene, og så blir fredagen (på stadion i Málaga) repetisjon, sa han.

Konkurranse

Etter å ha tatt mange restitusjonshensyn de to første dagene, åpner Solbakken for konkurranse om plassene han er usikker på. Han tallfestet dem på direkte spørsmål til «tre».

Solbakken gjentok uttalelsen fra mandag om at det trenes samtidig på to ulike motstandere.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Spania-planen var fastlagt før samling, og den forandres ikke mye ved at Erling (Haaland) ikke spiller, ikke lagoppstillingen heller. Georgia-planen har nok forandret seg litt mer, og forfallet kan føre til at vi rokerer litt annerledes enn vi tenkte å gjøre. Så vet vi også at når vi har spilt en kamp, er det alltid noe som forandres, så vi kan ikke legge det helt fast på forhånd, sa Solbakken.

Brøt løftet

Han brøt løftet han ga tirsdag, om at han ikke skulle ta Haalands navn i sin munn resten av samlingen så snart han hadde svart på spørsmålene om det sjokkartede skadeforfallet.

Det blir nok vanskelig helt å unngå temaet videre også, spesielt fredag når også spanske journalister slipper til med spørsmål.

Den første kampen blir mot spionasje. Sikkerhetssjef Geir Ellefsen var på tur opp i åsen da onsdagstreningen ble stengt for mediene litt før klokka 12.