Solbakken kritisk til Zlatans kontroversielle Qatar-utspill: – Dypt uenig

Det var på en pressekonferanse at den svenske fotballegenden snakket om Qatar i svært positive ordelag. Da Solbakken møtte pressen onsdag fikk han uttalelsene referert av flere journalister

– Jeg tror alle vet hvor jeg står i den debatten der. Vi synes at Qatar aldri skulle hatt det verdensmesterskapet, og at de ikke var en troverdig arrangør i tildelingen. Og at både det som har med homofobi og menneskerettigheter ikke er forenlig med å arrangere et sånt mesterskap, sier Solbakken.

– Hvis det er det han sikter, er jeg dypt uenig, legger han til.

Landslagssjefen understreker at han selv ikke var til stede under VM ettersom Norges Fotballforbund hadde besluttet at Norge skulle ha minimal tilstedeværelse i Qatar.

Zlatan-oppstyr

Zlatan Ibrahimovic var i Qatar og så VM-finalen mellom Argentina og Frankrike sammen med familien.

– Fantastisk. Det var så flott som det kan bli, sa svensken om turen.

– Organisasjonen: ti poeng. Opplevelsen: ti poeng. Kampen: ti poeng. Publikum: ti poeng. Maten: ti poeng. Reisen: ti poeng. VM: ti poeng. Alt var ti poeng, fortsatte Ibrahimovic før han tok en pause.

Deretter hevet øyenbrynene og kikket på journalisten som stilte spørsmålet.

– Hva ville du høre? Noe annet?

Overfor SVT utdypet han og hevdet at Qatar knapt hadde kriminalitet i motsetning til for eksempel Sverige.

– Den uttalelsen synes jeg er bemerkelsesverdig, dersom det stemmer det dere refererer til. I et så kontrollerende samfunn som det er, på den vonde siden, sier det seg selv at den uttalelsen er veldig på kanten. Og langt over kanten, sier Solbakken.

Spania lørdag

Norge innleder EM-kvalifiseringen med bortekamp mot Spania i Malaga lørdag. Tre dager senere er Georgia motstander. Også den kampen spilles på bortebane.

Skottland og Kypros utgjør resten av Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

Landslagssjef Solbakken skal forsøke å lede Norge til et fotballsluttspill for første gang siden EM-sluttspillet i 2000. Han har tidligere vært tydelig på at dersom Norge ikke kommer seg til neste års sluttspill, har han mislykkes.