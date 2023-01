Skarstein uenig med Uhrenholdt Jacobsen: – Kan ikke være et tema

NTB

Birgit Skarstein er medlem av utøverkomiteen og deltok på det omdiskuterte IOC-møtet. Hun er tydelig på at det ikke bør åpnes igjen for russiske utøvere.

– Med den angrepskrigen Russland driver med støtte fra Belarus, og den måten de aktivt bruker idrettsutøvere til å fremme krigsbudskap, kan det ikke være et tema at de skal inn i varmen igjen nå, skriver Skarstein i en SMS til NTB.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet onsdag for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett. I begrunnelsen ble det blant annet vist til at et stort flertall av utøverrepresentantene ønsket å se på mulighetene for dette.

Birgit Skarstein sitter i den norske utøverkomiteen som ledes av tidligere langrennsløper Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Parautøveren deltok på onsdagens IOC-møte og fikk med seg debatten.

– Det er i slike tilfeller som dette at det blir umulig å skille idrett og politikk, blant annet fordi Putin og russiske myndigheter så aktivt bruker sporten og idrettsutøvere i propagandaøyemed. Putin politiserer idretten, og vi kan ikke la oss bruke, skriver Skarstein og fortsetter:

– Det er utøvere på begge sider her, og selv om det er vondt å ikke få konkurrert som russisk utøver, så står flere ukrainske utøvere ved fronten. Om Russland og Belarus virkelig vil være med i OL, kan de jo slutte å krige.

Uenig

– Det går vel litt mot det Astrid Uhrenholdt Jacobsen har sagt, som har tatt til orde for en diskusjon?

– Ja, vi har vel litt ulik inngang der. Astrid har forfektet en mer overordnet og prinsipiell inngang til spørsmålet, og det tror jeg er klokt. Samtidig kan vi ikke se bort fra de praktiske og realpolitiske konsekvensene av denne situasjonen, svarer Skarstein.

NTB er kjent med at det er flere ulike synspunkter i utøverkomiteen

Øyvind Watterdal i utøverkomiteen trakk seg som varamedlem i Norges idrettsforbunds styre i mars 2022 på bakgrunn av utestengelsen av russiske og belarusiske utøvere.

Det har kokt rundt Uhrenholdt Jacobsen etter at det kom fram at hun hadde tatt til orde for en diskusjon om utestengelsen av russiske utøvere.

– Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass, sa Uhrenholdt Jacobsen til NRK og fortsatte:

– Det er også brudd på menneskerettighetene. Det jeg har gjort er å ta til orde for en diskusjon.

– Vekker sterke følelser

Verken Watterdal eller Uhrenholdt Jacobsen har besvart NTBs henvendelser.

Skarstein støtter imidlertid opp under Uhrenholdt Jacobsens forklaring om at det var en prinsipiell diskusjon som hun tok til orde for på IOC-møtet.

– Diskusjonene i komiteen har kun vært på prinsipielt nivå, og det er ikke fattet noen vedtak. Utøverkomiteen har ikke tatt noen standpunkt på vegne av utøverne i Norge, og skulle de gjort det, hadde det vært ryddig å høre bredt hva utøverne mener, skriver Skarstein og fortsetter:

– Det er helt åpenbart at denne saken vekker sterke følelser.

Norges idrettsforbund (NIF) skrev også i en pressemelding fredag at forbundet ikke ønsker russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett.