Norge til himmels – EM-gull etter 27-25 over Danmark

De norske håndballjentene sto for et råsterkt comeback og slo Danmark 27-25 i EM-finalen. 42-åringen Katrine Lunde ble svært sentral på vei mot gullet.

– Dette var én for alle, alle for én, og så får vi noen forløsende mål mot slutten, kommenterte landslagstrener Thorir Hergeirsson til TV3 etter den dramatiske avslutningen.

Norge lå under i store deler av kampen, men kom råsterkt mot slutten.

Lunde reddet flere ganger i sluttfasen da det norske laget hentet opp en dansk ledelse på 18-22.

Våknet mot slutten

Henny Reistad våknet for fullt på tampen og banket inn viktige mål. Det samme gjaldt hennes lagvenninne Kristine Breistøl i den danske klubben Esbjerg.

– Det var egentlig bare avslutningen som var god, synes jeg. Vi holder følge hele veien og det gjør jo at vi klarer å gå opp i ledelsen til slutt. Vi sliter og sliter hele veien, så creds til Danmark som spiller en god kamp, sa Reistad og sa at hun var skuffet over egen prestasjon.

Reistad ble tidligere søndag kåret til turneringens mest verdifulle spiller.

– Det betyr veldig mye. Jeg er veldig heldig som spiller på er så bra lag som setter meg opp i gode situasjoner, sa turneringens beste spiller.

Ti gull

Målvakt Lunde er oppe i ti mesterskapsgull. Det er hun alene om i Norge.

Norges åpningskvarter var preget av flere unødvendige balltap. Det gjorde at Danmark også kunne løpe inn noen «enkle» scoringer og ta ledelsen 9-4 etter drøye ti minutter.

Det danske forsvarsspillet var bastant og gjorde det vanskelig for Norge å komme til avslutninger med gode forutsetninger for mål.

Norge scoret to ganger i tomt dansk bur i 1.-omgangen. Danmark spilte ofte sju mot seks utespillere. Det var en suksess og ga 15-12-ledelse ved pause.

Nora Mørk holdt Norge inne i kampen med sju mål på sju skudd den første halvtimen.

– Jeg synes det er helt surrealistisk. Den kampen var en berg og dalbane, og jeg hadde en indre kamp med meg selv. Jeg er bare sykt stolt, jeg skjønner ikke helt hvordan vi gjør det, sa Mørk til rettighetshaveren.

Trøbbel

Det så ikke lyst ut etter ti minutter av andreomgangen. Da lå det norske laget under med fire mål og hadde gjort flere merkelig feil på kort tid.

Veterankeeper Lunde kom i spill og reddet flere ganger. Det bidro til å sende Norge opp til 22-22 etter vel 50 minutters spill.

Tidligere i EM spilte Danmark bort det norske spøkelset på 16 strake tap siden 2014. Danskene vant 31-29 i hovedrunden.

Mørk-show gjorde henne til EMs farligste – 50 scoringer



Nora Mørk pepret Danmark med skudd og mål i EM-finalen i håndball. Hun endte opp som mesterskapets toppscorer.

Mørk scoret hele 50 ganger på vei mot en ny norsk EM-triumf. Den kom tolv år etter hennes første i 2010.

Mørk ble kåret til finalens beste spiller i Ljubljana. Der endte hun med åtte scoringer på ni forsøk.

Hun har også en uttelling på straffekast på langt over 90 prosent etter åtte kamper.

Sikret OL-plass

Seieren gjør at Norge er sikret plass i 2024-OL. Da spilles kampene i Paris og Lille.

EM-gullet er en av landslagssjef Thorir Hergeirssons største suksesser. Borte fra VM-laget fra i fjor er sentrale Kari Brattset Dale, Sanna Solberg-Isaksen, Camilla Herrem og Veronica Kristiansen.

De tre førstnevnte sto over mesterskapet på grunn av graviditet. Hergeirsson sikret seg søndag den 14. medaljen siden han overtok jobben i 2009. Det er én mer enn forgjenger Marit Breivik.

Danmark neste

I bronsekampen slo Montenegro regjerende OL-vinner Frankrike 27-25 etter ekstraomganger.

Neste år er håndballmesterskapet for kvinner tilbake i ukene før jul (30. november til 17. desember). Deler av VM spilles i Norge. Finalehelgen avvikles i danske Herning.