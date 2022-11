Det var en tett og jevn affære i 1.-omgangen. Den endte 13-13 etter at keeperduellen (Katrine Lunde startet for Norge) ikke kunne skille lagene.

Sverige gikk opp til 15-13-ledelse tidlig etter pause, men tre raske mål fra Stine Ruscetta Skogrand, Sunniva Næs Andersen (hennes første scoring på tre forsøk) og Vilde Mortensen Ingstad, gjorde at Norge på noen få minutter sikret seg en 20-18-ledelse.

I den perioden spilte målvakt Lunde også meget godt.

– Vi er veldig glade for at vi dro i land seieren. Vi har snakket en del om at det lugger i slike kamper og man har ikke flyt hele tiden. Det har stresset oss tidligere, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

– Vi tettet bra igjen i annen omgang, fortsatte han.

Lunde god

Det grepet ga ikke Norge fra seg. Svenskene gjorde smått desperate forsøk i sluttminuttene, men det var ikke nok. 42-åringen Lunde fortsatte med redninger inn mot sluttsignalet. Hun ble kåret til banens beste av en jury i hallen.

Henny Ella Reistad endte som norsk toppscorer med sju mål på elleve skudd.

Sverige holdt Norge til 30-30 i VM i fjor. Svenskene var eneste lag i verdensmesterskapet som ikke tapte mot Norge.

Danmark utklasset Kroatia 26-17 lørdag. Det gjør at danskene er sikret semifinalespill hvis de slår Norge onsdag.

Tett

Det norske laget møter Slovenia to dager tidligere, og slovenerne er for fullt med i kampen om en semi-billett på hjemmebane. Utfallet i gruppen er fortsatt uavklart, men Norge har en sterk posisjon.

Det forrige norske EM-nederlaget kom mot Romania i 2018. Etter det har Norge spilt 15 ganger og vunnet alle 15.

Europamesterskapet har vært en norsk affære i mange år. Det er blitt hele åtte norske gull med den første tittelen i 1998. Det ble etterfulgt av triumfer i 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016 og 2020.