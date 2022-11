Før den skandinaviske duellen onsdag kveld er Norge allerede klar for semifinale, mens Danmark er avhengig av ett poeng. Taper danskene kan de bli slått ut.

Kubjeller har vært med norske håndballtilhengere i mesterskap på mesterskap. Hos motstander Danmark, skaper lyden irritasjon.

– Jeg har et meget dårlig forhold til kubjeller. Det bråker virkelig mye, og vi snakker om dem hver gang. Det er en virkelig irriterende lyd, sier Emma Friis til dansk TV2.

– De er kjempeirriterende. Jeg kan godt forstå at Norge liker det, fordi det skaper en viss stemning og larm i hallen. Men for motstanderne er det irriterende å høre på, sier Mie Højlund.

Norge-spiller Stine Skogrand ble spurt om de danske uttalelsene på et pressetreff tirsdag. Hun håper det blir mer lyd enn ellers i onsdagens oppgjør.

– Aldri et mesterskap uten kubjeller. Vi må bare få inn flere kubjeller til kampen, sa Skogrand til NTB.

– Jeg synes det er hyggelig. Det gjør at vi føler at det er nordmenn på plass under mesterskapene, la Nora Mørk til.