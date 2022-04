Sykkelarrangør beholder krigsmetafor for ikke å skape forvirring

NTB

Sykkelrittet Tour of Scandinavia vil beholde sitt slagord «Battle of the North» i noen sammenhenger til tross for krigen i Ukraina.

Opprinnelig var meningen å lansere det kvinnelige storrittet som «Battle of the North», men arrangøren kunngjorde at det skulle bort på grunn av krigen i Ukraina.

I tirsdagens pressemelding om ny sponsor ble rittet likevel presentert som «Tour of Scandinavia – Battle of the North».

– Det er et forsøk på ikke å skape forvirring. Det kan jo bli det etter tre års merkevarebygging. Vi kommer til å «brande» Tour of Scandinavia i alle flater. I noen sammenhenger vil det være «Battle of the North», opplyser daglig leder for rittet Roy Moberg til NTB.

– Hvor ofte og i hvilke flater får vi se navnet?

– Det er helt avhengig av hvordan verdenssituasjonen utvikler seg. Forsterker det seg ytterligere, tror jeg det blir brukt lite, sier Moberg.

Rittet går over seks dager med start i København. Neste etappe er i Sverige før de fire siste går på Østlandet i Norge. Rittet arrangeres fra 9. til 14. august.

Moberg understreker at de har fått mange gode tilbakemeldinger på å bytte navn.

Arrangøren planlegger mobile sykkelparker i nærheten av flyktningmottak under rittet.