Klæbo ber FIS flytte verdenscuprenn fra Russland

Den norske langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo ber Det internasjonale skiforbundet (FIS) vise ryggrad og flytte verdenscupavslutningen fra Russland.

Det kommer etter at skipresident Erik Røste har tatt initiativ mot FIS og mener at kommende verdenscupkonkurranser må flyttes bort fra Russland etter angrepet på Ukraina.

Klæbo sier til blant andre VG og Adresseavisen at han ikke har noen planer om å konkurrere i Russland.

– Det som nå skjer i Ukraina er skremmende og noe som jeg virkelig må fordømme … Det som har oppstått føles uvirkelig, og det setter vår verden i en ny og farlig situasjon, sier han til VG.

– Nå må FIS vise at de tar ansvar, samt vise ryggrad. Det er bare å flytte verdenscupavslutningen som var planlagt i Russland … Personlig har jeg ingen planer om å reise til et land som invaderer et annet land, fortsetter han.

Natt til torsdag norsk tid gikk russiske styrker inn i Ukraina, og ifølge flere internasjonale medier kunne man flere steder i Ukraina høre bomber.

BBC meldte om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP meldte om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.