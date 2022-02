Jørgen Graabak gikk inn til gull under lagkonkurransen. Han tar gjerne i et tak i de samme løypene i helgen om det trengs.

NTB

Kombinertutøver Jørgen Graabak vil gjerne bruke de siste dagene før hjemreisen fra Kina til å hjelpe til i langrennsløypene under femmila og tremila i OL.

Etter gullet i lagkonkurransen torsdag er Graabak klar for å trå til hvis det trengs. Han reiser i likhet med mange utøvere og ledere hjem med et chartret fly mandag. Det kan bli ekstra mange norske luer å se i løypene i helgen ettersom de venter på sin hjemreise.

– Jeg skal være her i fire dager til. Det blir jo litt trått, det skal jeg innrømme, å være her i fire dager. Jeg skulle gjerne reist hjem, men jeg får gjøre det beste ut av det, sa Graabak, som bidro til Norges 14. gull i lekene og tangering av rekorden fra Pyeongchang.

Fredag ble tangeringen gjort til rekord da Johannes Thingnes Bø tok det 15. gullet. Norge topper medaljeoversikten med soleklar margin og har 34 medaljer før de siste øvelsene. Tyskland er på plassen bak med ti gull (22 medaljer).

– Hvis jeg får lov, og hvis jeg trengs, bidrar jeg der jeg kan. Det er bare artig, sier Graabak til NTB.

Graabak notert

Kvinnenes langrennstrener Ole Morten Iversen noterer seg Graabaks navn før tremila søndag.

– Jeg tar med meg den. Ellers har jeg fått mange tilbud. Det er en del som begynner å bli ferdige med sine øvelser. Jeg skal ikke si at det står folk i kø, men det er flere som har meldt seg til tjeneste for å stå på post på tremil og femmil. Jeg regner med at vi får fylt opp de postene vi trenger. Jeg skal ha ham i bakhodet, sier Iversen.

Iversen opplyser også at skiskytterleiren, som gjorde seg ferdig med sine konkurranser fredag, har stilt seg til disposisjon til helgen, og at det kan bli mange norske representanter i løypa også på femmila lørdag.

– Egil Kristiansen (trener) og de andre er arbeidsløse etter i dag og vil gjerne ha en post. Eirik (Myhr Nossum, herrenes trener) vil gjerne bombardere alle postene med folk. Jeg lurer på om det er 27 poster på 8,3 kilometer når man teller opp trenersoner og drikkesoner, forklarer Iversen.

Settes pris på

– Uansett tror jeg utøverne setter pris på at folk er ute og heier på dem. Det er kanskje den viktigste jobben vi gjør ut over å gi dem drikke eller en stav. Jo flere, jo bedre, sier Iversen.

Fredag bekreftet skiskyttertrener Kristiansen at han gjerne stiller opp når Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Sjur Røthe skal i aksjon lørdag.

Det er femmil for herrene lørdag og tremil for kvinnene søndag som gjenstår på OL-programmet i Zhangjiakou.

