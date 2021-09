Sørensens enke: – Savnet er ubeskrivelig stort

NTB

Chris Anker Sørensens kone setter for første gang ord på følelsene etter ulykken som kostet den tidligere danske toppsyklisten livet.

Sørensens familie fikk lørdag den tunge beskjeden om 37-åringens bortgang. Han døde av skadene etter en påkjørsel i belgiske Zeebrugge.

– Det var et helt ubegripelig sjokk som rammet hele vår familie, sier enken Michelle Moestrup Sørensen i en pressemelding.

– Sorgen og savnet er ubeskrivelig stort, og ingenting kan lindre den tunge prosessen vi nå skal gjennom, sier hun videre.

Samtidig takker hun for støtten familien har fått de siste dagene. Sørensen etterlater seg også to døtre.

– Alle de fine ordene om Chris, som nå strømmer inn fra nært og fjernt, varmer mye og hjelper oss i en forferdelig tung tid.

Sørensen var i Belgia på jobb for dansk TV2 for å dekke VM i landeveissykling. Lørdagens ulykke skjedde da han syklet en treningstur. Han ble påkjørt av en varebil idet han skulle over veien i et kryss.

Undersøkelser har konstatert at sjåføren ikke gjorde noen feil. Ifølge påtalemyndigheten i Brugge dreier det seg om «en tragisk ulykke».

Sørensen la opp som proffsyklist etter 2018-sesongen. Han kjørte i alt tolv Grand Tour-ritt, deriblant Tour de France fem ganger.