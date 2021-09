Sykkelmiljøet sørger over Sørensen: – Uforståelig

Sørensen ble lørdag påkjørt av en bil mens han syklet i Zeebrugge. Senere døde han av skadene.

«Ord kan ikke uttrykke hvor trist jeg ble da jeg hørte om den tragiske bortgangen til tidligere syklist og journalist Chris Anker Sørensen. Min dypeste sympati går til familien, venner og dansk sykkelsport», skriver David Lappartient på Twitter.

Han er president i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Sørensen var i Belgia på jobb for dansk TV2 for å dekke årets høydepunkt på UCI-kalenderen: VM i landeveissykling. Mesterskapet starter søndag med tempo for herreeliten.

Godt likt

Dag Otto Lauritzen beskriver Sørensen som en «fantastisk fin fyr». Selv var sørlendingen sykkelproff på 1980- og 90-tallet.

– Det er uforståelig og ufattelig. Jeg har bare gode tanker og gode ting å si om Chris. Det er dypt tragisk. Ord blir overflødige, sier TV 2s sykkelekspert til VG.

Til samme avis forteller Mads Kaggestad at han hadde mye kontakt med Sørensen i sommerens Tour de France, der de hadde kommentatorplass ved siden av hverandre.

– Alle likte Chris. Alt fra det danske publikum til kolleger i miljøet. Han var en fantastisk fin fyr. Det er veldig trist, sier Kaggestad.

Krisehjelp

Sørensen la opp som rytter etter 2018-sesongen. Han kjørte i alt 12 Grand Tour-ritt, deriblant Tour de France fem ganger. I mange år hadde han Bjarne Riis som sjef.

– Jeg tenker på hans familie og de minnene vi har hatt, sier Riis kortfattet til Ekstra Bladet.

På grunn av lørdagens tragedie dekker dansk TV2 søndagens VM-ritt fra studio i Danmark. Kanalens utsendte medarbeidere i Belgia har fått fri, og alle er blitt tilbudt krisehjelp.

Sørensen ble 37 år gammel. Han etterlater seg sin kone og to barn.