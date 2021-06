Heidi Weng åpner opp om psykiske utfordringer: – Jeg ble redd

Langrennsløper Heidi Weng (29) forteller at hun fikk «en trøkk i trynet» under fjorårets sesong.

I et intervju med VG forteller en av Norges mest profilerte langrennsløpere at hun har fått mye psykolog-hjelp. Det var tydelig at noe ikke var som det skulle under fjorårets sesongåpning i finske Kuusamo. Weng ble nummer 67 på åpningsdistansen, og stile ikke til start i det påfølgende rennet.

Weng uttalte i forkant av sesongåpningen at hun var bekymret for coronasituasjonen.

– Jeg var ikke forberedt på at jeg ville tenke så mye på situasjonen vi var i, med corona. Jeg ble redd, forteller Weng til VG.

– Mange har det nok på samme måte

Hun sier at hun ikke så vitsen med å gå skirenn, og at langrenn ble «ubetydelig».

– Jeg har lært mye i år. Jeg fikk en trøkk i trynet. Så tenker man kanskje at det bare er du som har en dårlig periode. Ingen andre. Men mange har det nok på samme måte – uten å snakke om det, sier Weng til VG.

29-åringen oppsøkte hjelp, og kom deretter i kontakt med psykologen Arne Jørstad Riise ved Olympiatoppen.

Opptur

Under VM i Oberstdorf i vinter fikk Weng en opptur. Hun var på det norske stafettlaget som tok gull, og individuelt ble det sølv på tremila.

Weng har en imponerende merittliste å vise til som langrennsløper. Hun står med fem VM-gull, to triumfer i Tour de Ski og to sammenlagtseire i verdenscupen.

Det norske langrennslandslaget er for tiden på treningsleir på Sognefjellet. Til vinteren venter OL i Berlin.