Weng gruer seg til å reise: – Skulle ønske det bare var skirenn i Norge

29-åringen sier at hun har kommet seg igjennom coronatiden ganske greit, men du merker at hun er litt ekstra engstelig i disse dager. Under torsdagens pressetreff på Beitostølen hadde hun solbriller over munnbindet og hansker på inne.

– Jeg har følt at jeg har hatt kjempegode dager og litt mindre gode dager. Så får vi se hvordan det blir når sesongen starter, sa veteranen til NTB.

Hun forteller at hun stort sett har holdt seg frisk med unntak av et par småforkjølelser.

Weng forteller at det har gått fint med motivasjonen, men at turen til de avlyste verdenscuprennene i Nord-Amerika sist vinter fortsatt sitter i. Da de i starten av pandemien landet i Canada, fikk de beskjed om at Norge ikke stilte på rennene likevel og at det bare var snu.

– Jeg har klart det fint hele veien egentlig. Det kjedeligste var da jeg og Ragnhild (Haga) var på tur til Canada i mars. Jeg kjente at jeg fikk reisingen opp i halsen. Da var alt veldig usikkert, og det virket som om verden skulle gå under. På toppen av det hele var det ikke sikkert at vi kom oss tilbake til Norge igjen.

Måtte ta helt fri

Weng sier at den turen tappet henne for krefter og energi, og nå gruer hun seg litt til å dra på tur igjen. Hun har egentlig ikke lyst til å reise, men vet at hun må om hun vil ha startnummer på brystet i det gjeveste selskap.

– Jeg skulle gjerne ha hatt alle skirennene her hjemme i Norge. Jeg fikk den Canada-turen så opp i halsen. Det tok mye energi, og jeg var sliten etterpå. Jeg hadde to uker der jeg måtte ta helt fri. Jeg har veldig lyst til å gå skirenn igjen, men problemet er at du må på den reisen hvis du skal gå noen skirenn.

– Hvordan vurderer du det som kommer etter Beitostølen? Du er tatt ut til Ruka neste helg?

– Jeg tror at man må ta helg for helg. Jeg synes at det høres ekstremt ut om man regner med at vi skal gå renn hver helg dette året her. Det blir mye å komme igjennom før man kommer seg inn i et nytt land. Det er to tester, og det ene og det andre. Det blir mye, og jeg tror at det kan koste mer krefter enn det man tror.

Krefter

Weng kjente på at kreftene forsvant under den nevnte Canada-turen. Da var hun sammenhengende på reise i nærmere tre døgn.

– Da var det en annen situasjonen enn nå. Vi visste ingenting, og det var mye frykt rundt omkring. Det merket man spesielt på flyplassen. Jeg merket stor forskjell fra vi landet i Amsterdam på tur over og på tur hjem igjen. Folk satt langt unna og unngikk hverandre. Kanskje har den turen ødelagt litt før det som kommer nå.

Heidi Weng mener at det er en trist situasjon for alle. Hun er veldig glad og takknemlig for at hun og de andre skiløperne har fått lov til å være ute og trene. Hun kaller seg heldig.

– Jeg har mitt eget treningssenter hjemme. Jeg har vært én gang på Olympiatoppen for å ta en laktatprofil. Jeg har bare vært hjemme. Denne situasjonen er trist uansett hva du driver med. Folk mister jobben og blir permittert. Det er veldig mye som er bra med idrett. Det gir samhold og nærhet, og det gir glede og mestringsfølelse, men samtidig er det bare en liten filleting når verden er som den er.