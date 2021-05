Giske presser Høie om breddefotballen: – Gjør ingenting for å komme idretten i møte

NTB

Trond Giske (Ap) reagerer på håndteringen av landets breddefotballspillere. Han ber helseminister Bent Høie (H) om en forklaring.

Aps idrettspolitiske talsperson har stilt Høie et skriftlig spørsmål , der han blant hevder at utendørsfotball i liten grad innebærer smitterisiko. Han viser til Olsvik-rapporten , som ble bestilt av Norges Fotballforbund (NFF).

– Når smitteverntiltak mangler god begrunnelse i forskningen, kan det ramme respekten for de viktige og nødvendige smitteverntiltakene. Dessuten vanskeligere å kontrollere en vekst i uorganisert aktivitet, skriver Giske.

– Gjør ingenting

Han mener at restriksjonene for utøvere over 20 år ser ut til å ha blitt en symbolsak for fagmyndigheter og regjering.

– På tross av gjentatte henvendelser …, gjør regjeringen ingenting for å komme idretten i møte, skriver Giske, og viser til tidligere spørsmål fra blant andre partikollega Ingvild Kjerkol.

I breddefotballen over hele Norge har temperaturen økt etter at flere ventet gode nyheter på forrige ukes pressekonferanse fra regjeringen. Men det ble ikke gitt unntak fra avstandsregelen i trinn 2 i gjenåpningsplanen.

– Regjeringen har lagt til grunn Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets faglige vurderinger og anbefalinger om gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til NTB.

– Viktig møteplass

Breddefotballen for utøvere over 20 år har gått langt over et år uten en offisiell kamp. Det gjelder for 3. divisjon herrer og nedover, samt 2. divisjon for kvinner og nedover.

– Fotballaktivitet er for mange en viktig møteplass i hverdagen, både for mental og fysisk helse, for samhold og fellesskap. Pandemien har gjort at breddeidrett for aldersgruppen over 20 ikke har vært mulig på grunn av énmeterskravet, noe som for mange har redusert aktiviteten og økt følelsen av ensomhet, skriver Giske.

Kokunc svarer at breddeidretten for barn og unge har vært prioritert høyt fra første stund og påpeker:

– Når det gjelder voksne, har vi i trinn 2 i gjenåpningsplanen, som trer i kraft fra torsdag, økt gruppestørrelsen fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute.

Har ikke 20 spillere

Det har derimot provosert flere fotballedere og personer i breddefotballen som NTB har vært i kontakt med.

– Mange klubber har ikke engang 20 spillere. Det var ingen god nyhet, det var bare mer provoserende, sier leder Kari Lindevik i Divisjonsforeningen om forrige ukes pressekonferanse.

– Før helgen ble det kjent at det allerede på trinn 3 i gjenåpningsplanen åpnes opp for unntak fra énmeteren for voksne om man trener utendørs. Om alt går etter planen, er det derfor kort tid til breddeidretten for voksne kan utøves tilnærmet normalt, skriver Korkunc.

Rammer bredde og utvikling

Ifølge regjeringens gjenåpningsplan kan breddeklubbene trene med kontakt igjen tidligst 17. juni.

Regjeringens anbefaling nå, der det ikke er iverksatt lokale tiltak som er strengere, er at voksne kan drive organisert aktivitet så lenge de kan holde minst én meters avstand.

– Å holde en betydelig del av fotballen stengt så lenge, rammer både bredden og langsiktig toppspillerutvikling. Særlig på kvinnesiden. Det haster med gjenåpning, skriver Giske.