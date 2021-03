Skuffet Oberstdorf-arrangør jobber for nytt VM: – Vi har ikke fått det vi jobbet for

NTB

Daglig leder for VM-arrangementet i Oberstdorf, Florian Stern, vil prøve å få mesterskapet tilbake i Oberstdorf raskere enn normalt på grunn av coronapandemien.

– Generelt er det mange mennesker her, meg selv, mine medarbeidere og folk fra Oberstdorf, som har kjempet for mesterskapet i lang tid og er skuffet over resultatet. Vi gjør alt vi kan, men uten tilskuere, sier Stern til NTB.

Tilbake i november var det solgt 30.000 billetter til mesterskapet, og Stern uttalte at de ønsket 2500 tilskuere på hopparenaen og 2000 på langrennsstadion under hver øvelse. Slik ble det ikke på grunn av den økende smitten, og Stern sitter igjen med en dårlig følelse selv om mesterskapet har gått smertefritt for seg.

– Forrådt

De neste verdensmesterskapene går i Planica (2023) og Trondheim (2025), og Stern utelukker ikke at de vil forsøke å få arrangere et VM på nytt så fort som mulig på grunn av de økonomiske tapene som har fulgt på grunn av coronapandemien.

– Vi har følt oss litt forrådt. Vi har ikke fått det vi jobbet for.

– Oberstdorf er interessert i et VM i framtiden, men jeg vil ikke si et spesifikt år. Vi må i dialog med Det internasjonale skiforbundet (FIS), det tyske skiforbundet og byens administrative ledelse. Blir det i 2027 eller 2029? Vil FIS gi oss en fordel? spør Stern og peker på at syklusen for å få tildelt et VM er nærmere 15 år.

– Levert perfekt

Han opplyser at mesterskapet vil gå i null økonomisk på grunn av forsikringer som dekker for pandemien og konsekvensene av den. Fristen for å søke om å avholde mesterskapet i 2027 går ut 1. mai. Stern sier at de for øyeblikket ikke planlegger om å søke om det.

Til tross for en folketom by har mesterskapet hatt få (ni) positive coronatester og generelt lite trøbbel. Det gleder VM-sjefen:

– Vi har levert perfekt for dem som har vært her: TV, utøvere og mediene. Med så mange utfordringer har vi lyktes. Vi har også vært heldige med været, selv om det har skapt noen utfordringer i skisporet, sier han.