Johaug med gullhilsen hjem til skadd pappa: – Må takke for all støtte gjennom karrieren

Thorvall Johaug var uheldig hjemme i fjøset sitt like etter at datteren hadde gått verdenscuprenn i Ruka. Foten hans ble sittende fast under en minilaster, og der han ble liggende til kona Gro fant ham.

Det gjorde at han måtte opereres for fire brudd i leggen. Han fulgte Therese Johaugs maktoppvisning i VM i Oberstdorf med krykkene sine hjemme i stua.

Etter å ha utklasset konkurrentene på lørdagens tremil sendte Johaug en hilsen hjem til mor og far på spørsmål fra Arbeidets Rett.

– Stakkars pappa har bare vært hjemme og innendørs etter at han ødela foten sin i fjøset. Heldigvis så gikk det jo bra. Jeg må jo bare takke mamma og pappa for all støtte gjennom hele karrieren. De er en stor grunn til at jeg står her jeg står i dag, sa Johaug.

VM-dronningen priser seg lykkelig over at det ikke gikk verre med faren.

– Du blir jo veldig redd. Jeg skjønte liksom ikke helt hva som hadde skjedd. Det kunne endt så mye verre, og det tør jeg ikke å tenke på en gang, sa Johaug.