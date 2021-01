Engelske ligaer trygge på at sesongen kan fullføres

NTB

Englands fotballforbund og proffligaene i fotball sier i en felles uttalelse at de har skjerpet smitteverntiltakene og er trygge på at sesongen kan fullføres.

I en uttalelse fra FA, Premier League og Football League (nivå to til fire) står det at fotballen tar den alvorlige smittesituasjonen på alvor.

– Vi har denne uken innført forsterkede tiltak mot spredning av koronaviruset og har understreket betydningen av tiltakene for alle involverte, står det. De skjerpede tiltakene gjelder også kvinnenes Super League, som organiseres av FA.

– Sikkerheten er et kollektivt ansvar, og klubber, managere, spillere og alle som er involvert i avviklingen av kamper må fortsette å motvirke spredningen av viruset og stå fram som gode eksempler på og utenfor banen, heter det i uttalelsen.

Allerede onsdag ble det kjent at PL-sjef Richard Masters har sendt instrukser til klubbene om å feire scoringer med sosial distanse. Han fraråder sterkt omfavnelser.

Tillit til protokollen

– Våre organisasjoner har tillit til covid-19-protokollen og vår evne til å fullføre sesongen på en vellykket måte, står det videre i uttalelsen som er gjengitt på nettstedene og signert av FA-direktør Mark Bullingham, PL-sjef Masters og EFL-direktør Trevor Birch.

– Vi kommer til å tilby veiledning, utdanning og støtte i tillegg til at vi fortsetter å evaluere vår praksis (smitteverntiltakene) for å sikre at den er av høyeste standard.

Fotballorganisasjonene framholder at de involvertes helse og sikkerhet er første prioritet.

Samfunnsansvar

– Gjennom å følge nasjonale regler og fotballens egne strenge medisinsk og vitenskapelig baserte tiltak har vi greid å beholde vår privilegerte posisjon slik at vi kan fortsatte å engasjere og underholde millioner av mennesker, står det.

– Fotballen har samtidig et samfunnsansvar, og i denne kritiske perioden må alle sørge for at de følger myndighetenes regler og vår protokoll.

Spillerne roses i uttalelsen for at de stort sett har gjort dette, tross et økende antall smittetilfeller.

– Med full etterlevelse av smittevernprotokollen, og et effektivt testregime, føler vi oss halvveis i sesongen trygge på at 2020-21-sesongen vil fortsette helt til sin avslutning i mai, skriver fotballorganisasjonene.