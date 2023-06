USA-ekspert advarer: – Da vil Trump bli formidabelt farlig

Selv om Donald Trump nok en gang er i politiets søkelys, og tiltales for alvorlige lovbrudd mot den amerikanske staten, kan det vise seg at han vil profittere på dette og bli enda mer populær.

Det mener USA-forsker Hilmar Mjelde.

– Vi har sett at også tiltaler preller av Trump. Han har hatt økende oppslutning, ikke synkende. Republikanske velgere flest ser etterforskningene som politisk motiverte forsøk fra myndighetene på å få stoppet Trump en gang for alle, sier Mjelde til ABC Nyheter.

– Hans metode siden 1970-tallet har vært å avvise all kritikk og skyld

Donald Trump risikerer tiltale og dom dersom han blir kjent skyldig i å ha ha oppbevart hemmelige dokumenter privat etter han forlot Det hvite hus.

Etterforskningene av Trump ledes av spesialetterforsker Jack Smith. Trumps første reaksjoner er at han er uskyldig.

– Hvorfor innrømmer han ingenting?

– Hans metode siden 1970-tallet har vært å avvise all kritikk og skyld. Trump er kanskje den eneste i verdenshistorien som aldri har begått en feil, hvis du spør Trump, illustrerer Hilmar Mjelde.

– Dette har potensial til å ha en større effekt

Føderale myndigheter etterforsker også Trump for angivelige forsøk på å klamre seg til makten etter å ha lidd nederlag for Joe Biden i 2020.

Trump har aldri innrømmet at han tapte, men tvert imot hevdet at valgresultatet var ugyldig, og at det forekom juks. Det til tross for at forrige USA-valg blir ansett for å være det mest rettferdige og pålitelige noensinne.

Mjelde, som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, mener likevel den nye tiltalen vil kunne by på utfordringer, selv for Trump, og at han risikerer slitasje og overveldende negativ omtale.

– Jeg tror dette har potensial til å ha en større effekt. Summen av flere tiltaler er bare ikke et pluss for en presidentkandidat. Det kan være så enkelt som logistisk, i og med at Trump nå må forsvare seg i flere rettssaler, påpeker Mjelde.

– Velgerne hans ser han som en guddommelig figur



Veid opp mot tidligere saker, og den forrige såkalte «hysjpenge»-tiltalen, mener USA-forskeren at Trump denne gang står overfor en sak som kan skape trøbbel.

– Dette er helt «andre boller». Saken er i sin natur langt mer alvorlig, fordi den involverer nasjonal sikkerhet. Trump er juridisk i mye større trøbbel enn i hysjpenge-saken, understreker Hilmar Mjelde.

– Kan Trump overleve dette?

– Ja, fordi hans appell bygger på såkalt karismatisk autoritet. Velgerne hans ser han som en guddommelig figur, nærmest en Kong David, svarer forskeren.

– Hvis han dømmes, kan han da stille som presidentkandidat?

– Ja, lovverket legger veldig få begrensninger på muligheten til å stille til valg. Han kan til og med være president fra fengsel, men så langt kommer det aldri til å gå.

(Artikkelen fortsetter under video).

Video: Trump dømt for seksuelt overgrep

Trump dømt for seksuelt overgrep

– Reiser spørsmål om politisk påvirkning i straffesaker

– Er det grunn til å tro at Trump vil få en upartisk og rettferdig behandling av rettsapparatet?

– Ja, USA er da en rettsstat, men jeg er veldig skeptisk til tiltalen mot Trump i hysjpenge-saken, fordi den virker så åpenbart politisk motivert. Likevel er det ikke alltid optimalt at påtalemyndigheten i USA kan være folkevalgt. Det reiser fort spørsmål om politisk påvirkning i straffesaker som den i New York, poengterer Mjelde.

– Dersom han skulle bli valgt til president, hvor svekket vil du si at han vil være både nasjonalt og internasjonalt?

– Vinner han i 2024, har han egentlig seiret over motstanderne nok en gang. Da tror jeg han vil være formidabel, det vil si formidabelt farlig, advarer USA-eksperten.

– Jeg er en uskyldig mann

Trumps-advokat Jim Trusty bekreftet overfor CNN at det er tatt ut syv tiltalepunkter mot ekspresidenten. De hadde torsdag kveld ikke mottatt tiltalen, men det har kommet inn en stevning på epost.

– De fleste har utspring i en anklage om brudd på spionasjelovgivningen. En latterlig anklage, mener Trusty.

Trump selv langer ut mot demokratene og påtalemyndighetene på sin egen sosiale medier-plattform.

– Jeg hadde aldri trodd at noe sånt kunne skje med en tidligere amerikansk president. Jeg er en uskyldig mann. Den korrupte Biden-administrasjonen har informert advokatene mine om at jeg er tiltalt, skriver Trump på Truth Social.

Trump regnes som soleklar favoritt til å vinne republikanernes nominasjonskamp

Video: Donald Trump langet ut etter tiltalen