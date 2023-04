Tidligere LO-leder, Roar Flåthen, ut mot Støre: – Regjeringen mangler handlekraft

Ingen tidligere regjeringer har tapt så mange velgere i løpet av så kort tid som dagens regjering. Nå melder tidligere sluggere seg på kritikken mot Støre & Co.

«For en som støttet valget av Støre som arvtager til Jens, er det vondt å se den manglende handlekraften nåværende regjering utøver.»

Det skriver tidligere LO-leder og mangeårig medlem av Arbeiderpartiets landsstyre, Roar Flåthen (73), på Facebook.

Han tror redningen for regjeringen på kort sikt er at landsmøtet tar grep og gir klare marsjordre og synliggjør hva og hvordan partiet sin politikk skal være fremover.

Jonas Gahr Støre angripes nå fra alle kanter. For å finne noen som roser regjeringens politikk, må man lete lenge. Det er svartmaling så langt øyet kan se. Selv ikke blant sine egne finner Støre og Vedum mye sympati.

Krisene står i kø



Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Støre på sin side har gjentatte ganger minnet både velgerne og sine politiske rivaler om at Norge, og verden, befinner seg midt i en krisetid som savner sidestykke siden 2. verdenskrig.

Det er nok å nevne rente og inflasjon, storkrigen i Ukraina, finanskrise, pandemi og klimakrisen. Nå trues også det norske samfunnet av storstreik i årets mellomoppgjør.

Selv om regjeringen jobber på høygir og må håndtere den ene krisen større enn den andre, er det ingen begeistring å spore. All innsatsen som gjøres blir ikke kreditert. I stedet hagler kritikken, både innenfra og utenfra Arbeiderpartiets og Senterpartiets egne rekker.

LO-sekretær uenig i kritikken



VG har vært i kontakt med LO-sekretær Are Tomasgaard. Han er ikke enig med Roar Flåthens bitende kritikk.

– Vi som sitter i LOs ledelse i dag har et helt annet syn. Det er gjort store framskritt for et bedre og tryggere arbeidsliv for medlemmene våre, mange får nå pensjon fra første tjente krone, vi har en regjering som driver fram en aktiv, grønn nærings- og industripolitikk. Og det er en ny giv for bedre fordeling, sikre arbeidsplasser og seriøse arbeidsforhold, sier Tomasgaard til avisen.

Hernes: «Klokkene ringer for Støre»

Tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes tar i en kronikk i Morgenbladet et sviende oppgjør med regjeringen. Han viser til at nordmenn flest ikke godtar forklaringen om at alle landets problemer er påført utenfra, eller at Putin har skylden.

«Arbeiderpartiet har sviktet i analysen av samfunnet det selv har skapt», skriver Herne, og legger til at «klokkene ringer» for Støre hvis han ikke klarer å snu de negative trendene og øke partiets oppslutning.

Erna: – Vi hadde styrt dette landet bedre

Høyre-leder Erna Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg kom nylig med en bredside mot regjeringen hvor hun ikke la skjul på at hun ville ha styrt landet bedre enn Jonas Gahr Støre.

– Det er et mesterstykke i hvordan politikk ikke skal drives. Regjeringen bidrar med en politikk som gjør at norske investorer forlater landet og samtidig skremmer utenlandske eiere til ikke å investere i Norge. Vi hadde styrt dette landet bedre, med større forutsigbarhet for landets bedrifter og landets arbeidstakere, uttalte Solberg.

– Det er absolutt historiske tall vi er vitne til nå

Valganalytiker Svein Tore Marthinsen konstaterer at regjeringen gjør det historisk dårlig ifølge e ny meningsmåling gjengitt av Klassekampen.

Mandatberegningen gir et klart borgerlig flertall med 95 av 169 stortingsplasser til de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, Frp og KrF.

– Hvis dette skulle blitt resultatet i lokalvalget, ville det vært et rødgrønt blodbad rundt omkring i kommuner og fylker. Aldri har en nyvalgt regjering tapt så mange velgere på så kort tid. Det er absolutt historiske tall vi er vitne til nå, sier til Marthinsen til Nationen.

– Vi har hendene fulle med å rydde opp etter Erna

Støre har flere ganger imøtegått kritikken, spesielt fra Høyre, som han mener er urimelig.

– Fire måneder etter at hun forlot regjeringsansvaret, så har Erna sluttet å ta ansvar. Hun kommer med lettvint kritikk for å gjøre seg interessant. Vi har hendene fulle med å rydde opp etter Erna Solberg. Hun etterlot seg et Norge på etterskudd, uttalte Støre til VG i februar i fjor.

Senere har han gjentatt sin indignasjon over Høyre-lederens stadige angrep, og etterlyst større vilje til å ta felles ansvar.

Støre har også uttalt at ingen andre norske regjeringer i moderne tid har fått så mange kriser i fanget samtidig, og at kritikerne derfor ikke vet hva de snakker om da de ikke har erfart hva det vil si å styre Norge med dagens krise-scenario.